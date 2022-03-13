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「尚食」幸福大婚 吳謹言、許凱 新劇終成眷屬

記者杜沛學／綜合報導
吳謹言(左)與許凱再度合作「尚食」，有許多甜蜜戲碼。 （取材自微博）
吳謹言(左)與許凱再度合作「尚食」，有許多甜蜜戲碼。 （取材自微博）

中國藝人吳謹言與許凱在「尚食」中二度搭檔演出，且劇中終於有情人終成眷屬，日前上演甜蜜大婚戲碼，一圓「延禧攻略」中無法組成CP的遺憾，兩人接受訪問時，許凱也笑著形容：「感覺終於畫上幸福的句號了。」

吳謹言也表示，還好這部戲是他們二度合作，因為一開拍，就拍攝她與許凱在一起的甜蜜戲碼，「如果不是二搭真的演不了。」被問到若是三度合作，希望是合作怎樣的戲劇？吳謹言笑說：「第一步是出宮門！」因「尚食」與「延禧攻略」都是宮廷劇，吳謹言皺眉直呼：「景都是一樣的！」對許凱喊：「你先帶我出宮玩，行嗎？」許凱則調皮笑說，要是在合作，「還是在宮裡吧！比較得心應手。」讓吳謹言傻眼。

提到演出「尚食」印象最深的戲碼，吳謹言透露是一場幫許凱洗腳的戲，「是我演戲以來第一次幫人洗腳。」沒想到許凱竟全忘光，讓吳謹言氣喊：「你好好去追一下劇吧！」許凱則透露是一場他吹簫、吳謹言彈琴的戲讓他印象最深，因這場戲拍了很多次，導演才突然跟許凱說：「你的簫拿反了。」他無辜喊：「沒有人告訴我怎麼拿！」且兩人在現場演奏得亂七八糟，還好後製配上優美音樂，才讓畫面比較詩情畫意。

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