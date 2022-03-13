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遭緋聞女友切割 汪小菲終於打破沉默：祝福徐熙媛幸福

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲終於打破沉默，對大S獻上祝福。（取材自微博）
汪小菲終於打破沉默，對大S獻上祝福。（取材自微博）

台灣女星大S和中國商人汪小菲離婚後，重新找到第二春，喜訊震撼演藝圈，也被解讀為叫陣前夫，報復汪小菲婚內出軌小14歲的中國女星張穎穎。對於外界議論紛紛，汪小菲終於在微博首次針對大S再婚閃嫁及婚內出軌傳聞做出回應，他強調兩人是和平離婚，祝福大S能獲得幸福，希望事件就此告一段落，別再打擾他的生活。

大S與汪小菲離婚後，大S搶先宣布閃婚韓團「酷龍」成員具俊曄，汪小菲則慘遭緋聞女友張穎穎切割，寫下：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋。」並於留言中否認透過「5大規定」約束汪小菲，甚至寫下「他娶誰會嫁啊？我的天」。

汪小菲近日打破沉默，終於發文說明一切。「一直沒有做過回應，是不想因為自己的私事占用太多公共資源。最近持續接到很多媒體朋友的電話和短信，已經影響到我的正常生活了。統一回覆一下，我們是和平離婚和任何人沒有關係，大家都開始了新生活，也祝福徐熙媛幸福。讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。事情告一段落，謝謝大家的關心。」

此外，反觀大S的前婆婆張蘭，這幾天被網友群起酸爆。張蘭在抖音上傳影片，分享對人生的看法，高談闊論：「人生啊！兩個境界，一個呢知足，一個呢知道，知道讓你活得明白，知足讓你活得幸福，咱們都應該知足感恩。」有網友直接留言「妳前兒媳婦做到了」，更有人直接嗆她「兒子沒活明白」，連她直播賣貨的影片也充斥討論大S的留言，但張蘭一概選擇視而不見。

大S 汪小菲 徐熙媛

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