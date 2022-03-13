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成龍合影空姐還要地址電話 網：想泡妹

娛樂新聞組／綜合報導
成龍和空姐開心合照，卻因成龍主動向她要了地址及電話引起爭議。（取材自微博）
成龍和空姐開心合照，卻因成龍主動向她要了地址及電話引起爭議。（取材自微博）

中國一位微博帳號名為「水果滴滴」的南方航空空姐，日前在機上巧遇中國資深武打影星成龍，兩人開心合照，卻因為成龍主動向她要了地址及電話引起爭議，遭到中國網民撻伐。

鏡週刊報導，中國空姐「水果滴滴」日前在微博分享機上巧遇成龍的合照，只見豎起大拇指比讚，另一隻手搭在女方肩上開心合影，「水果滴滴」寫下「大哥也太nice了！不僅給照相，還要了我地址電話，說要給我們寄禮物，也太平易近人了吧。」不料一句話在中國社群引起議論。

有鑑於成龍過往的黑歷史，中國網民們多半認為他肯定不懷好意，紛紛留言開酸「老不羞」、「全天下男人都會犯的錯…？」、「他想泡妹」、「向不熟悉的美女要電話和地址，一定沒安好心」，勸告「水果滴滴」別傻傻投懷送抱。眼見輿論一發不可收拾，「水果滴滴」趕緊發文解釋。

「水果滴滴」除了發文，還曬出成龍寄來的禮物，證明成龍不是隨便說說，「國際巨星還沒有架子，本來以為隨便說說，沒想到真的收到了親筆簽名的書，所以，為什麼人家是巨星呢！我一定會好好看完的。」不過網民們並不埋單，甚至還有人認為「水果滴滴」是在蹭熱度，逼得她最後只好將貼文刪除。

另據香港01報導，這位空姐在微博的個人簡介是「中國南方航空乘務員兼職安全員」，樣貌標緻的她坐擁逾20萬粉絲，除了分享自己的工作照之外，亦有不少日常生活照，穿上空姐制服的她形象大方得體，私底下亦十分喜歡打扮，當中不乏大曬長腿及小蠻腰的靚相，外形絕對不輸圈中女星。

微博 社群 香港

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