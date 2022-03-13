吳宇森相隔20年重返好萊塢 合作性感男星

吳宇森農曆年前就飛往墨西哥籌備新片「沉默的夜晚」。（取材自 Instagram）

香港知名導演 吳宇森自從2003年「記憶裂痕」之後，相隔近20年後，終於重返好萊塢拍片，受全球市場關心的新片「沉默的夜晚」一度因美國疫情嚴重被迫停拍，日前悄悄在墨西哥 開鏡。資深媒體人倪有純在臉書分享導演吳宇森拍攝新片的進度，吳宇森在農曆年前就飛往墨西哥，大年初一就在墨西哥過年、籌備新片，經過漫長的籌備過程，最近終於順利開拍。

該片強調走年輕人的路線，女兒吳飛霞也出任電影 的隨片宣傳任務，以年輕人的角度在最夯的網路平台IG平台PO文，全片沒有台詞，講述一名平凡父親因兒子的死，走入黑社會復仇的故事。男主角是擁有美國和瑞典雙國籍的好萊塢紅星喬爾金納曼（Joel Kinnaman），代表作包括「機器戰警」（RoboCop）、「自殺突擊隊」（The Suicide Squad）等電影。

吳宇森被譽為「暴力美學大師」，執導的港片包括「英雄本色」、「喋血雙雄」等，後來在好萊塢拍攝「終極標靶」、「變臉」等經典動作片，更是憑藉「不可能的任務2」獲得2002年全球票房榜冠軍。他奠定「暴力美學」的電影教科書，作品在暴力中看見詩與美，吳宇森覺得自己拍電影就像寫詩一樣，並表示導演應該有一份詩人的心情拍電影。