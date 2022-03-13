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「上癮」許魏洲回應婚訊：和老婆結婚是這輩子做過最對的事

娛樂新聞組／綜合報導
許魏洲稱自己遇到了那個善良、可愛、善解人意的女孩。(取材自微博)
許魏洲稱自己遇到了那個善良、可愛、善解人意的女孩。(取材自微博)

曾主演BL劇「上癮」走紅的男星許魏洲日前突然自爆結婚消息，震驚一票網友。他發長文回應結婚一事，先是向粉絲道歉，讓大家震驚和擔心了，但他強調，「我覺得和我老婆結婚就是我這輩子做過最對的事」，護妻之心，顯而易見。

綜合媒體報導，許魏洲發文表示，「你們感到震驚和擔心了」。對於新婚妻子，他也說：「如今我也步入了人生的新階段，我遇到了那個善良，可愛，善解人意的女孩了，她願意陪伴我一生，我也想給予她這個世界上所有的幸福。」

對於網上爭議，許魏洲表示：「不管別人是否體諒和祝福，我都會義無反顧往前走，這世上有許多錯的事不能做，但對的事就該去做，而我覺得和我老婆結婚就是我這輩子做過最對的事！」

許魏洲10日卡點在13點14曬結婚證宣布結婚，「人生有幸，唯你不變。」照片中許魏洲和老婆拿著結婚證對著天空拍照，滿滿的甜蜜！隨後，許魏洲工作室也轉發配文「光陰如梭，此刻正好。祝福Boss」。

2016年，許魏洲主演網劇「上癮」暴紅。有媒體從知情人處獲悉，許魏洲老婆是圈外人，另外還有網友爆料稱兩人已經交往了4年。

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