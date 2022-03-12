香港電影評論學會大獎 85歲謝賢首奪影帝

85歲謝賢首奪香港電影評論學會大獎影帝，興奮捧獎座。（取材自官網）

受疫情影響，「第28屆香港電影 評論學會大獎」日前舉辦線上頒獎典禮。85歲謝賢憑「殺出個黃昏」首奪「最佳男演員」，成為學會最年長的影帝。電影「智齒」則抱回最佳女演員和最佳電影。

綜合媒體報導，大會早前已公布10部推薦電影及5個大獎的得主，並將獎項送到每位得獎者手上及拍攝得獎感言。謝賢沒拍短片，僅簡單道謝：「多謝大家，好開心得獎，Thank You！」

「殺」片同時獲「最佳編劇」，兩位編劇何靜怡和林家棟感謝台前幕後付出。

最佳女演員劉雅瑟表示大會對她的鼓勵意義重大，「會將這份榮耀一直放在心中，努力地做好一位演員」，並說被所有工作人員對電影的執著、熱愛所感動，最希望香港疫情快過，大家都可以正常開工。

已故導演 陳木勝（Benny）遺作「怒火」榮獲電影評論學會「最佳導演」及「推薦電影」，男主角謝霆鋒代已故導演陳木勝代領及代表陳木勝太太致謝詞，直言「怒火」是其中一部最原汁原味香港動作電影，也可能是最後一部。

本屆得獎名單如下：最佳電影「智齒」、最佳導演陳木勝「怒火」、最佳編劇何靜怡、林家棟「殺出個黃昏」、最佳男演員謝賢「殺出個黃昏」、最佳女演員劉雅瑟「智齒」，另十部推薦電影包括：「怒火」「手捲煙」「濁水漂流」「殺出個黃昏」「除暴」「鬼同你住」「拆彈專家 2」「狂舞派 3」「梅艷芳」及 「媽媽的神奇小子」。