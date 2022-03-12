準備復出？許志安偷吃後事業慘跌 加盟環球唱片博翻身

許志安（右）和黃心穎（左）爆出不倫戀後事業一落千丈，如今許志安加盟香港環球唱片博翻身。（取材自Instagram）

54歲港星許志安2019年與女星黃心穎爆出車廂激吻的「安心事件」後，兩人形象及事業皆重創，黃心穎停工至今，許志安近日則傳出加盟香港 環球唱片。環球唱片證實消息，稱跟許志安再續合作緣分，要跟張學友、陳奕迅、譚詠麟等做同門。

綜合媒體報導，許志安早年曾是環球旗下正東唱片的歌手，有消息指出是獲曾與他共事的環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤伸出援手，陪他共渡難關及重新出發。

如今許志安簽約香港環球唱片，等於「回娘家」，對此環球唱片證實，發聲明稱「早期曾加盟正東，現在再次加盟環球大家庭。工作計畫稍後再公布，謝謝！」

據報導，這次復出，許志安希望公司低調處理，據知他正物色新歌，自己這段時間也寫了不少作品，希望能夠選錄進新專輯內。

許志安雖然未更新社群媒體 回應事件，但仍有不少粉絲到他的帳號留言，表示支持他復出及期待出新歌。

許志安三年前被爆與黃心穎車廂激吻，隨即在記者會上向太太鄭秀文致以深切道歉，雖然得到太太原諒，但自認是「壞人」的他全面停工關閉反省。

相隔14個月，許志安復工 亮相音樂節目「Chill Club」，去年4月又赴台灣拍攝電視劇。兩次試水溫後，他的工作再度停頓，亦未有公開露面。他先前曾上傳彈琴影片，不少粉絲留言追問他何時出新歌。