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「午餐只吃雞蛋羹」 43歲倪虹潔體重不到48公斤

娛樂新聞組／綜合報導
倪虹潔經常運動健身以維持苗條身材。（取材自微博）
倪虹潔經常運動健身以維持苗條身材。（取材自微博）

中國女星倪虹潔近日在微博曬出影片，分享了自己一天的日常，也首次公開與男友同居的愛巢，43歲的她還在影片中自曝體重僅有47.9公斤，讓許多網友驚呼身材不輸年輕人。

貓眼娛樂報導，倪虹潔曾演「武林外傳」、「靈魂擺渡第三季」、「將軍在上」等劇，還曾在電影「摩天大樓」中飾演Angelababy的媽媽，演藝資歷豐富。

倪虹潔在微博分享「女演員的日常」，起床第一件事就是量體重，她大方秀出畫面量體重畫面，目前43歲的她體重維持在47.9公斤，可說非常纖瘦。

注重養生的倪虹潔，對於吃的東西也很講究。影片中還分享她的三餐，早飯吃了一碗燕窩，午飯僅僅只吃了一碗雞蛋羹，許多網友看了忍不住留言「難怪能夠一直保持著好身材」。

倪虹潔自曝體重僅47.9公斤，午飯吃一小碗雞蛋羹。（取材自微博）
倪虹潔自曝體重僅47.9公斤，午飯吃一小碗雞蛋羹。（取材自微博）

倪虹潔平時生活自律，經常運動健身以維持苗條身材。此前她還曬出自己穿著一襲紅裙的照片，看不出一絲贅肉，四肢纖細修長、鎖骨性感搶鏡，實在是令人驚艷。

倪虹潔先前首次公開了自己的感情狀況，自曝熱戀之中。她的新男友是一名劇組的執行導演，兩個人目前正在北京同居。雖然所住的房子只有50平米，不過房子裝修得非常溫馨，每一個細節都能夠看出兩個人對生活的熱情。衣帽間裡更是擠滿了衣服。

人到中年的倪虹潔表示，「兩人生活非常幸福，對於戀情的公開也並不在意，男友還非常開心」。

微博 北京 健身

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