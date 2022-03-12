若當面被說不漂亮… 姚晨霸氣回應：「你瞎了嗎」

姚晨自認不是傳統觀念中的美女，但其實是漂亮的。（取材自微博）

中國女星姚晨近日接受採訪談到美醜的觀念，提到大眾對她的印象不是傳統中的美女；對於這種說法姚晨霸氣回應，如果有人當面說她不漂亮，她會直接回懟「你瞎了嗎？」

姚晨的工作室近日發布一條視頻，是姚晨接受採訪時對美醜的觀念，並且還配文說道「突破認知，即使不是傳統意義上的美女，自信的你就是最漂亮的」。

姚晨在視頻中說道，大眾對她的印象就不是傳統意義上的美女，因為自己演的角色都是「武林外傳」裡的郭芙蓉或者是「潛伏」中的翠萍，都不是所謂的美女，所以也就給人留下這樣的印象，覺得本人也像角色那樣。

從視頻中看，姚晨化了些許淡妝，其實是漂亮的。

鳳凰網報導指出，但是對於這種說法，姚晨也在視頻中也是霸氣回應，她說，如果現在有人在她面前說她不漂亮，自己會直接回懟「你瞎了嗎？」這樣的霸氣回應也是引得在場的人哄堂大笑。

報導指出，姚晨雖對外界態度很強硬，但是在家裡她卻是個溫柔的媽媽；她經常在社交平台曬出兒子女兒的動態，之前還曬出陪伴孩子一起堆雪人的照片，兒子臉上的笑容極燦爛。

姚晨還曬出女兒的貼心表白，說自己長大之後要把她所有的首飾都給媽媽，真是媽媽的貼心小棉襖。