我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

噓！星聞 綜合報導
Cammi現在長相。(取材自Instagram)
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

香港嫩模謝芷蕙(Cammi，現改名謝熙婷)曾發生和陳冠希的私密床照外流，以及在年僅16歲的年紀便把初夜獻給對方，因而引起軒然大波。不過隨著事過境遷，Cammi的生活似乎沒有受到太大影響，依然天天在Instagram上大曬奢華日常，網友不禁質疑她到底靠什麼賺錢。

27歲的Cammi在疫情前經常出國，出入場所也大多是高檔飯店、餐廳，身上的名牌服飾、包包更換率超高，還曾經搭乘私人飛機，出手相當闊綽。據香港媒體報導，有網友發現Cammi疑似利用宣傳網路賭博平台的方式賺錢，她曾經在IG分享賭場的玩法以及自身經驗，除了她之外，也有多位KOL做過類似宣傳，其中一名KOL更私下透露，這類的報酬比其他業配報酬高6倍，甚至能按投注額抽佣金，不過Cammi是否真的藉此賺錢，目前沒有被證實。

此外，Cammi這幾年備受討論的還有她的外貌，打開Instagram一看，幾乎都是經過精心修圖後的照片，極致的小臉、尖下巴、高鼻樑、大眼睛讓她宛如蛇精，也惹來無數網友議論。但其實有關她容貌的討論已經不是新鮮事，這幾年的她越變越不一樣，在整容與P圖下，她的五官與身材同步升級，被網友形容像「充氣娃娃」。

香港 疫情

上一則

斷開汪小菲？張穎穎「不要拋妻棄子的」：他娶誰會嫁啊

延伸閱讀

港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持

港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持
香港研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類

香港研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類
堅持抗疫「不懦弱」

堅持抗疫「不懦弱」
好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

熱門新聞

謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟