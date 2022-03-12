16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

Cammi現在長相。(取材自Instagram)

香港 嫩模謝芷蕙(Cammi，現改名謝熙婷)曾發生和陳冠希的私密床照外流，以及在年僅16歲的年紀便把初夜獻給對方，因而引起軒然大波。不過隨著事過境遷，Cammi的生活似乎沒有受到太大影響，依然天天在Instagram上大曬奢華日常，網友不禁質疑她到底靠什麼賺錢。

27歲的Cammi在疫情 前經常出國，出入場所也大多是高檔飯店、餐廳，身上的名牌服飾、包包更換率超高，還曾經搭乘私人飛機，出手相當闊綽。據香港媒體報導，有網友發現Cammi疑似利用宣傳網路賭博平台的方式賺錢，她曾經在IG分享賭場的玩法以及自身經驗，除了她之外，也有多位KOL做過類似宣傳，其中一名KOL更私下透露，這類的報酬比其他業配報酬高6倍，甚至能按投注額抽佣金，不過Cammi是否真的藉此賺錢，目前沒有被證實。

此外，Cammi這幾年備受討論的還有她的外貌，打開Instagram一看，幾乎都是經過精心修圖後的照片，極致的小臉、尖下巴、高鼻樑、大眼睛讓她宛如蛇精，也惹來無數網友議論。但其實有關她容貌的討論已經不是新鮮事，這幾年的她越變越不一樣，在整容與P圖下，她的五官與身材同步升級，被網友形容像「充氣娃娃」。