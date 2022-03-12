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49歲國寶級歌手停工種菜養雞 自嘲黑得像農民

娛樂新聞組／綜合報導
國寶級歌手陳潔儀停工種菜養雞，期待回中國工作。（取材自微博）
國寶級歌手陳潔儀停工種菜養雞，期待回中國工作。（取材自微博）

歌手陳潔儀有「新加坡國寶」稱號，11日她在社交平台上曬出自己農活的照片；她穿著簡單的軍綠色T恤，頭頂草帽，一臉是汗，皮膚也黝黑了些，她調侃自己「真的像個農夫了」。

貓眼娛樂報導，陳潔儀在家養雞種菜，田園生活十分接地氣，當天是在炎熱的下午除野草，曬得紅撲撲的，素顏臉上都是汗；她還透露自己養的兩隻公雞性格很有攻擊性，著實為自家農場費了不少心血。

陳潔儀近日都在打理自己的農場，前不久她剛曬出自己去摘菜的照片，農場裡已經有蔬菜豐收了；她表示本來以為可以到中國去工作，但因為疫情還是暫時取消，所以她現在在當農夫，「不過我不會氣餒，會繼續積極向上，盡情享受每一個季節給予我的。」

據悉，陳潔儀今年49歲，是新加坡國寶級歌手，發布過「心痛」、「逼得太緊」和「傷心」等熱門專輯，在台灣和香港都發展過很長時間，還在新加坡表演過許多舞台劇，歌唱實力雄厚。2018年2月她鬆口認離婚，強調「不想再演戲」。

陳潔儀曾在中國參加2015年「歌手」，雖然最後遺憾被淘汰，但許多觀眾都非常認可她的實力。韓紅也很欣賞她，曾在採訪中表示自己特別喜歡陳潔儀，可惜陳潔儀溫暖的嗓音不太適合競技性舞台。

歌手陳潔儀在社交平台上曬出自己農活的照片。（取材自微博）
歌手陳潔儀在社交平台上曬出自己農活的照片。（取材自微博）

新加坡 舞台劇 疫情

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