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老婆宅在家曬美照 潘瑋柏留言「我在偷看」罕見秀恩愛

娛樂新聞組／綜合報導
潘瑋柏日前難得高調為愛妻慶生。（取材自微博）
潘瑋柏日前難得高調為愛妻慶生。（取材自微博）

潘瑋柏老婆宣雲曬出一組春日對鏡自拍照，並配文：「宅在家的我」，似乎心情非常好。（...
潘瑋柏老婆宣雲曬出一組春日對鏡自拍照，並配文：「宅在家的我」，似乎心情非常好。（取材自Instagram）

潘瑋柏婚後罕見秀恩愛，老婆宣雲開心在網路曬出美照，男方留言互動，也讓人感受到兩人好恩愛。

搜狐娛樂報導，潘瑋柏老婆宣雲3月10日曬出一組春日對鏡自拍照，並配文：「宅在家的我」，似乎心情非常好。

照片中的宣雲看起來狀態不錯，身穿黃色針織衫對鏡自拍，嘟嘴賣萌非常可愛，臉上還貼了可愛的貼紙少女心滿滿。當天的她心情似乎很好，還化了精緻妝，一頭長髮加上白皙透亮的皮膚，五官精致立體，顏值非常在線。

值得一提的是，宣雲婚後一直都是婚戒不離手，每次曬照基本都能看到，這次依舊不例外。宣雲連續曬出好幾張自拍，每一張都很讓人心動，隔著屏幕也感受到了她的好心情，顏值氣質完全不輸女星，難怪能收獲潘瑋柏的寵愛。

隨後，老公潘瑋柏第一時間跑到其動態下留言，甜蜜回應：「沒看到我在門縫裡偷看嗎」，夫妻倆罕見公開秀恩愛。

其實自從兩人結婚後爭議不斷，不少網人並不看好這段婚姻，甚至覺得女方配不上潘瑋柏。不過夫妻倆並沒有受到外界聲音的影響，一直低調過著自己的小日子，兩人經常會一起外出逛街、看展、聚會或者參加活動，小夫妻看起來十分恩愛，並沒有受到輿論影響。

而且最近潘瑋柏也沒少秀恩愛，不僅大方為老婆慶生，並霸氣喊話宣雲：「坐我對面的你給我聽好了！忍很久了！生日快樂啊，天天開心。」言語雖然簡單，但還是難掩對老婆的寵溺。前幾天還主動陪老婆逛街，兩人穿著黑色情侶裝大秀恩愛。

雖說網上仍然有各種不看好他們婚姻的聲音，但這並不影響宣雲和潘瑋柏之間的感情，現在潘瑋柏已經不在乎外界的流言蜚語，甚至主動秀起了恩愛。

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