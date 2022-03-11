曾因陳飛宇鬧翻？ 歐陽娜娜疑和綦美合和好逛街

歐陽娜娜身穿自己所代言的服飾高調帶貨，曬出姣好身材曲線，罕見獲網友好評。（取材自微博）

女星歐陽娜娜曾被傳因陳飛宇，而和綦美合鬧翻，日前雙姝和友人一起逛街被拍到，讓外界不禁推測，兩人是不是和好了？

網易娛樂報導，近日，有網友偶遇歐陽娜娜與兩位好友一起逛街，其中一位是網紅Iris，另外一位高個子女生被指是綦美合。據悉，綦美合是耀萊千金，身家不菲，曾和王一博傳緋聞 。最初她和歐陽娜娜、陳飛宇是好友，網傳她讓歐陽娜娜幫忙追陳飛宇，沒想到這兩人合作電影 時傳出戀愛緋聞，導致姐妹反目。

歐陽娜娜疑與綦美合逛街被民眾拍到，網傳二人曾因陳飛宇鬧翻。（視頻截圖）

ETtoday新聞報導，歐陽娜娜不理外界對她的感情世界推測，她親自操刀鞋履設計，與知名洞洞鞋品牌推出NANA聯名鞋。稍早她在微博 PO出一系列美照，身穿自己所代言的服飾高調帶貨，憑藉夢幻粉色薄紗裙曬出姣好身材曲線，罕見地獲網友好評。

歐陽娜娜時尚資源相當亮眼，她接下中國服飾品牌「太平鳥」代言人，時常為品牌拍攝形象照，此次則是在個人微博驚喜放送美照，她身穿PEACE BIRD與設計師品牌Susan Fang聯名裙裝擺拍，在夢幻粉色蓬裙加持之下，少女氛圍十足，雖然是簡單的吊帶裙裝，但是加入了Susan Fang品牌經典的透明玻璃珠、空氣編織效果，讓整體夢幻氣息更提升。

歐陽娜娜以立體水晶耳飾搭配俏麗短髮，她也以側身出鏡展現姣好身材，極短裙下白皙長腿一覽無遺，像是洋娃娃般精緻。這次的少女風格穿搭也吸引許多網友留言，不少粉絲表示：「娜娜太美了」、「少女風就是最絕的」、「完全是小公主啊」、「富家千金風格」。