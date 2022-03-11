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劉濤遮臉赴宴 豪爽熱擁密友

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤（左）和友人聚餐後步出飯店。（視頻截圖）
劉濤（左）和友人聚餐後步出飯店。（視頻截圖）

女星劉濤近日私下聚餐被偷拍，照片中劉濤與友人從飯店門口出門，她頭戴黑色鴨舌帽和口罩，將臉部遮蓋的很嚴實，劉濤先是與友人擺手告別，隨後一把摟過朋友來了個擁抱，這麼一番豪爽的舉動，網友讚不愧是劉濤。

網易娛樂報導，從網友提供的照片中可以看出，在從飯店走到接駕的車輛前的這段路上，劉濤和友人一直興致勃勃地交談著，看來在吃飯時還沒有聊盡興，聚會結束後還想繼續交流，照片中能看出一群人的興致都十分高昂，聊到興頭上還會手舞足蹈地比畫，氛圍十分熱烈。

劉濤作為知名的女演員，在許多觀眾心中留下了深刻的印象。當年劉濤結婚後宣布退出娛樂圈，後來為夫還債又重新活躍在螢幕上，不得不說多虧了她丈夫才能看到劉濤那麼多好的作品。

「歡樂頌」想必許多觀眾都看過，劉濤在裡面飾演的安迪，她塑造的都市女強人形象深入人心，安迪看似難以靠近，實則內心溫柔，劉濤將這個角色完美地詮釋了出來，也因此大火，受到許多觀眾喜愛。

在「羋月傳」中，劉濤飾演羋姝，這個角色本來性格嫻靜，但又太過單純，後來黑化多次想置羋月於死地。劉濤很善於將自己融入角色中，不讓觀眾覺得跳戲，有觀眾評價說就算她演相似的角色，也不容易讓人混為一談，這真是很高的評價。

劉濤。（取材自微博）
劉濤。（取材自微博）

劉濤 口罩

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