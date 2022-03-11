劉詩詩露肩撩人 慶生照沒戴婚戒 也不見吳奇隆祝福

劉詩詩慶35歲生日照，不見婚戒。（取材自微博）

女星劉詩詩 日前慶祝35歲生日，收到好友滿滿祝福卻不見老公吳奇隆 ，慶生照上的她也未戴上婚戒，讓兩人的婚變傳言，再次掀起熱議。生日當天，劉詩詩也沒有放下工作，當晚她還盛裝出席了一場活動。

綜合媒體報導，上月傳出劉詩詩和吳奇隆正進行離婚手續，當時吳奇隆秀出婚戒闢謠，夫妻倆也共同發出聲明：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。」強調「我們一直都很好」，極力澄清夫妻失和的傳聞。

雖然劉詩詩、吳奇隆鮮少放閃，不過每當女方生日，老公總不離身，而今年劉詩詩35歲慶生照上，卻不見吳奇隆的身影，畫面上只有滿滿鮮花、氣球和精緻又漂亮的大蛋糕。值得注意的是，劉詩詩雙手合十閉眼許願的模樣，也意外洩露她未戴上婚戒，被網友質疑是在替官宣離婚埋下伏筆。

娛樂圈裡眾多明星都為劉詩詩送上了生日祝福，楊冪 不僅公開發文，還曬出兩人抱在一起的親密合照，力證二人的閨蜜情依舊，狠狠地引發了一波回憶殺。但一整天就是不見吳奇隆發聲祝福。

不過有網友指出，翻看吳奇隆的社交帳號就能發現，這只是夫妻倆一貫的風格。兩人本就鮮少在社交平台上秀恩愛，生日祝福更是從來沒有放在台面上過。

另外，時尚雜誌「ELLE」中國版釋出劉詩詩拍攝的4月號封面及內頁單元，劉詩詩突破尺度擺出各種撩人姿態，不僅裸露香肩美背、還大秀白皙美腿，幾張仰躺伸長天鵝頸的照片，表情慵懶魅惑，性感撩人。