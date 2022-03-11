劉亦菲大理現身劇照曝光 雙下巴被吐槽

劉亦菲新劇路透曝光，出現雙下巴。（視頻截圖）

「神仙姐姐」劉亦菲 近日現身大理拍攝新劇「去有風的地方」，這部劇雖沒有正式官宣，但已低調開機，劉亦菲在大理的開機路透也被拍到了，她的雙下巴引發網友吐槽。

搜狐娛樂報導，「去有風的地方」作為劉亦菲的第一部現偶劇，備受關注，從當天曝光的路透看，劉亦菲身披黑色羽絨服，把整個人遮得嚴嚴實實的，看不到她具體在這部劇中的造型是怎樣的，不過不管什麼樣的造型，對於劉亦菲來說，應該是絲毫不用擔心的，都能駕馭住。

開機路透照曝光後，雖然很多人對於劉亦菲的美貌進行誇讚，但也有人發現劉亦菲好像胖了，在視頻中走過去的時候，明顯可以看到雙下巴，因此也遭到不少人吐槽，很多人認為劉亦菲平時胖一點沒什麼，但現在要拍劇了，是不是應該減減肥。

不過也有網友反駁，劉亦菲本身就不胖，從身材和腿也可以看出一直保持得很好。出現雙下巴只是角度的原因，甚至還有人找出劉亦菲在拍攝趙靈兒時期的圖片，那時候的劉亦菲很瘦，但依然在特定角度出現雙下巴，所以根本不是劉亦菲胖了，而只是在路透視頻中低著頭的原因。

除劉亦菲之外，據悉這部劇的男主角是李現，但在當天的開機路透中並沒有出現李現的身影，據網友爆料，李現正在拍攝電影 ，會在電影結束後再進組。