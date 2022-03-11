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「上癮」許魏洲閃婚 老婆神似林志玲

娛樂新聞組／綜合報導
許魏洲曬證閃婚。（取材自微博）
許魏洲曬證閃婚。（取材自微博）

6年前主演「上癮」暴紅的許魏洲，10日午後無預警宣布婚訊，不過隻字未提女主角是誰。有媒體報導，許魏洲老婆神似台灣第一名模林志玲

許魏洲精心挑選「13:14」這個浪漫的時間在微博發布喜訊：「人生有幸，唯你不變。」雖然沒有公開結婚對象，但眼尖的網友早就發現右邊手持結婚證的手，是一雙女性的手，不過由於事前毫無跡象，因此不少人都在猜究竟是誰擄獲了男神的心。隨後有網友爆料，許魏洲妻子是圈外人，兩人其實已經低調交往4年，不過此前一點消息都沒有，因此網友也調侃：「這屆的狗仔不行啊。」

許魏洲。（取材自微博）
許魏洲。（取材自微博）

網易娛樂報導，許魏洲老婆外傳名叫張聖櫻，自稱是她好友的知名設計師王韻達10日深夜曬出她的多張照片，PO文祝福「恭喜許總（許魏洲）今日扯證。終於和我的好姐們兒超級美少女櫻櫻為終身伴侶，百年好合，幸福永久。」照片中，張聖櫻留著過肩長髮，瓜子臉，五官精緻，氣質溫柔，有網友覺得神似台灣第一名模林志玲。

據報導，許魏洲妻子是他的高中學姐，但年齡沒有相差太多，雙方都是上海戲劇學院附屬高級中學的學生，畢業後才相識相戀，女方雖在高中就讀戲劇學院的附屬高中，現在是個圈外人，並非娛樂圈人士，雙方目前都定居在北京

網友稱許魏洲老婆張聖櫻，長得像林志玲。（取材自微博）
網友稱許魏洲老婆張聖櫻，長得像林志玲。（取材自微博）

林志玲 北京 微博

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