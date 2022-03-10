新銳導演是大粉絲 張艾嘉變嘮叨老師暖挺「離開你」

張艾嘉在「如果有一天我將會離開你」片中，演出時而嘮叨、時而吐槽的老師。（圖：甲上提供）

女星張艾嘉難得演戲，近日她客串電影 「如果有一天我將會離開你」，力挺李亘首次執導電影長片。張艾嘉演出學校教師，與片中學生謝承澤發展出動人的「期間限定親情」，對他時而嘮叨、時而吐槽，撫慰著異鄉遊子的心。

導演 李亘早在2016年就與張艾嘉結緣，當時李亘隨田壯壯跟「相愛相親」的劇組，透露自己是張艾嘉的大粉絲：「我第一次被劇組裡創作電影的氛圍所感染，感到肅然起敬，那個感受給了我特別大的鼓舞，也對我自己的電影創作有了很多啟示。」

李亘以親身經歷為靈感的電影「如果有一天我將會離開你」，講述交換學生李小李遠赴日本東京偏僻的「淵野邊」展開為期1年的交換留學，因為日語不夠流利又急需打工，只能透過老同學邱邱介紹到一家中華料理店工作，結識了一群在異國社會底層求生的同事，也打破店裡原本死寂的氣氛，逐漸適應環境後才發現，原來每個人都在面對著關於分離的課題，在互相了解的過程裡，形成難以忘懷的溫暖情誼。

8日曝光預告，畫面充滿濃濃的日本當地風情，疾駛中的電車、明亮的校園教室，以及日式風格的中華料理店，建構出交換學生獨有的一段深刻旅程。

該片製作團隊陣容集結聲音指導杜篤之、藝術指導文念中、攝影 指導姚宏易以及金馬獎最佳攝影得主馬修拉克勞打造，並由齊溪、謝承澤、牛超、邱天、宋寧峰、陳永忠領銜主演。電影將於25日在台灣上映。