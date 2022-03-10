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「尚食」再掀中韓罵戰 這些細節看清劇中漢服由來

娛樂新聞組／綜合報導
「尚食」劇中的服飾考究認真，還原度十分高。（取材自「尚食」劇照）
「尚食」劇中的服飾考究認真，還原度十分高。（取材自「尚食」劇照）

話題劇「尚食」熱播，再掀起了一波中韓網友針對漢服韓服誰抄襲誰的罵戰。

香港01報導，既然是古裝劇，尤其是很多人都會把明代漢服與韓服混淆，網友先把目光聚集在服裝上。首先是男主角朱瞻基，經過2020年的衝突，不少人也知道了，網友認為「大帽」是中國的傳統服飾。有山東省博物館藏的魯荒王墓出土明代大帽文物實物為證，會更有說服力一些。

劇中有一幕他頭戴九旒冕，身著袞冕，這一形象參考了「岐陽世家文物圖像」中的明代隴西王李貞和岐陽王李文忠冕服像；網友認定，在視覺上和史料圖片很接近了。

再把目光聚集在女主角，網友指出，女主角的衣著是交領襖裙，中間則是方形補子；髮髻是明朝的「狄髻」，髮飾有花鈿和頂端的頂簪，雙耳戴著耳環。同樣是跟古畫一比較，大家就能看出來還原程度了。這一套則是交領襖裙搭配，髮飾上多了中間的「挑心」，首飾越來越齊全了。在女官的身上還能看到女式圓領袍，同樣是狄髻。

報導指出，在「尚食」中，網友說，我們還能看到皇室的常服，用雙鳳翊龍冠，身著大袖衣、水紅背子，極盡奢華。當然這部劇的服化道也不是完美的，比如最明顯的就是女性頭飾中的頭須太寬了，看起來真的很像朝鮮族的唐只。再比如出現了很明末才有的翼善冠、雙龍戲珠發冠。不過總體而言，網友認為，這部劇的服化道已經讓形制黨很高興了，做不到百分百還原，但成為近年來服飾最還原的明劇還是可以的。

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