楊冪曬合照為劉詩詩慶生 上次竟是10年前

楊冪曬出當時和劉詩詩在寺廟拍的合照，兩人勾肩搭背挽手比耶，看得出來心情很 好。（取材自微博）

楊冪 最近曬出為劉詩詩 慶生的合照，上一次祝福還是十年前，引來眾多關注眼光。

搜狐娛樂報導，3月10日劉詩詩迎來了自己35歲生日，工作室的小伙伴卡點發文為老闆慶生，稱我們一直都在啊，2022年依舊有許多未知的挑戰，還有旅途中不期而遇的驚喜，祝願最愛的詩詩生日快樂，願春天的風，可以帶來所有的快意浪漫，熱烈前行。

而劉詩詩個人的微博帳號下的評論，也是讓人看得心生感動，粉絲依舊是通過劉詩詩的諸多角色身分來為自己偶像慶生，十分用心，初見驚艷是你，念念不忘也是你，每一個角色都深入人心，是爽朗的「詩爺」，也是溫柔的「詩詩」。

照片中的場景應該是去年11月，楊冪、劉詩詩、韓火火一行人相約普陀山拜佛時，當時兩位美女就被網友偶遇並將照片發到了網上，三人手上還各自提了塑料袋，據悉他們早上六、七點就在普濟寺打坐，行程也比較低調，以口罩 帽子遮臉，所以網友只拍到楊冪跟劉詩詩的背影。

報導指出，為了生日，某雜誌也為劉詩詩拍了一組大片，與之前的風格有很大出入，柔若無骨的腰肢，曼妙妖嬈的身姿，女性的魅力撲面而來。平時的劉詩詩都是很內斂溫柔的樣子，但這次封面卻大膽創新。

楊冪也在劉詩詩生日這天罕見送上了祝福，發文祝妳生日快樂，永遠幸福，開心，好看，阿麼，艾特劉詩詩，並曬了兩張與劉詩詩的後背合影。

楊冪曬出兩張當時在寺廟拍的照片，兩人勾肩搭背挽手比耶，看得出來心情甚好。

楊冪這一次為劉詩詩公開慶生，令眾網友十分驚訝，因為上一次的祝福還是十年前，也就是「仙劍3」播出的時候，但是後面的幾年，兩人彼此的生日祝福就幾乎停止了，再後來劉詩詩嫁給吳奇隆，楊冪與劉詩詩的聯繫就更少了。

眾所周知，楊冪之前與唐嫣一直走得很近，別人的伴娘至少是3到4個，而楊冪的伴娘只有唐嫣。看來楊冪與劉詩詩的關係又逐漸緩和，不僅在公開場合親密交流，劉詩詩還會去探班楊冪，去年兩人一起去進寺上香，楊冪與劉詩詩的友誼似乎也已回到了十年前。