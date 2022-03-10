學霸女星被渣夫嫌醜 忍他出軌多年…淚斬婚姻

劉力綺在真人秀擔任嘉賓，講述離婚故事。（取材自微博）

近日以「離婚」為主題的戀愛真人秀節目「春日遲遲再出發」引起網路熱議，當中的女嘉賓劉力綺也成為話題人物，在上海某所大學任教，正在讀博士，條件優秀。不過她公開前一段婚姻的破碎過程，提到曾被前夫嫌腿粗而不敢穿短裙，最後兩人因男方出軌而離婚。

劉力綺相貌知性清秀，與20多歲交往的初戀結婚，到30出頭離婚，整整10年時光最後錯付。

錄製節目時，劉力綺剛離婚一年。她提到，在生孩子後發現丈夫出軌，跡象包括婚後丈夫主動邀請她去看電影 、日常約會，但其實丈夫還與第三個人看過。這樣的場景不僅出現一次，有時前一天陪小三，後一天陪妻子，甚至出現趕場的行為：上一場陪第三者，結束後半小時的下一場陪妻子。

此外，劉力綺還遭到前夫PUA，慘遭攻擊外貌，前夫曾說劉力綺個子矮、嫌棄她腿粗，甚至對她的長相也透露各種不滿意，這讓本就在少女時期自覺不漂亮的劉力綺更加自卑。因為丈夫的嫌棄，劉力綺在離婚後才開始穿短裙。

最後，丈夫還嫌棄孩子長得像劉力綺，認為外貌不夠出眾都是母親的錯。不過當時很多親朋好友力勸劉力綺要堅持婚姻，律師也告訴她因為孩子還小，權衡利弊、保持婚姻是最好的選擇。

最後，劉力綺在丈夫持續外遇之下心力交瘁，選擇斬斷婚姻。短短兩期，劉力綺所講述的遭遇就已經如此讓人心疼。