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陳法拉現身巴黎時裝周 秀產後1年「纖細身材」

娛樂新聞組／綜合報導
陳法拉近日參加法國時裝周。（取材自微博）
陳法拉近日參加法國時裝周。（取材自微博）

香港TVB的五大當家花旦之一的陳法拉，結婚後淡出演藝圈，但仍常在微博分享生活。近日陳法拉現身法國參加時裝周，這也是她產後首次公開參加活動，狀態迅速引起網友關注。

貓眼娛樂報導，40歲的陳法拉穿著灰色中空套裝搭配黑色高跟鞋現身，灰黑色調透露沉穩知性，手上桃粉色的包包則增添了一份青春活力。陳法拉復出表顯然心情很不錯，全程都帶著開心的笑容，也在社交平台上曬出風景照，表示今天的日落很完美。

而網友發現，產後的陳法拉的身材已經恢復到纖細苗條的狀態，鎖骨明顯、手臂纖細，小腿毫無贅肉，腹部平坦還有明顯的肌肉線條。她的臉部狀態也很不錯，皮膚緊緻又光滑，眼神明亮氣色好。

陳法拉原本是TVB的五大當家花旦之一，主演「巾幗梟雄之義海豪情」、「東西宮略」和「衝上雲霄2」等熱門作品，還出唱片上綜藝，相當走紅。不過她在2013年選擇離開TVB，在中國演出「風中奇緣」，2014年前往美國進修碩士整整4年，曝光度驟減。

出國留學讓陳法拉遇到了法國人真命天子，對方畢業於哈佛大學，曾是法國駐日本外交官和美國CEO特別助理，兩人在2019年結婚，2021年2月宣布生下女兒，組成幸福的一家三口。

肌肉 哈佛大學 香港

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