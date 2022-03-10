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郭采潔急著擺脫被定型 勇當情婦卻不敢再演戲

娛樂新聞組／綜合報導
郭采潔坦言現在不敢輕易嘗試演戲。（取材自微博）
郭采潔坦言現在不敢輕易嘗試演戲。（取材自微博）

女星郭采潔近年將演藝重心轉往中國，她曾透露會離開台灣的原因是多年來遭不實謠言困擾。不過，她在中國的演藝事業也一度陷入瓶頸，因而接下情婦「喜寶」的角色，試圖扭轉大眾對她的看法，不過效果不理想，讓她坦言現在不敢輕易嘗試演戲。

搜狐娛樂報導，郭采潔近日在節目「送一百位女孩回家」中，談到自己關於演戲的看法。郭采潔演出電影「小時代」系列中敢愛敢恨的顧里一角，成為代表作，但也從此被定型，被網友認為「郭采潔演誰都是顧里」。

她表示，為了打破大家對她的固有印象而接下電影「喜寶」，演出女大生情婦的角色。不過，仍有不少觀眾認為郭采潔與亦舒原著中的姜喜寶形象不符，讓她壓力很大，坦言現在不敢輕易嘗試演戲。

她也提到自己21歲剛出道時，在所有節目中掏心掏肺地回答每個問題，但媒體根本沒有真的想聽她講話，最後回答變成「新聞熱點」，讓她感覺自己在消費自己。

郭采潔曾被質疑整形。（取材自微博）
郭采潔曾被質疑整形。（取材自微博）

郭采潔當年和羅志祥的緋聞以及整形、性病傳聞不斷，讓她決定長居北京，遠離是非不斷的台灣。對此網友意見兩極，有人同情郭采潔當年被抹黑，認為一個女生被貼上標籤真的非常傷，所以她離開台灣是情有可原；也有網友認為郭采潔離開家鄉是為了「向錢看」。

電影 北京 羅志祥

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