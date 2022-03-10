天王嫂PO美照被酸「無聊的富婆」 方媛親自回嗆

郭富城（左）與方媛慶生結婚四年多，依然恩愛。（取材自微博）

香港 天王郭富城與小22歲模特兒方媛結婚4年多，育有2個女兒，婚後方媛仍常在網上分享生活或曬出工作美照。不過，近日有網友留言酸她是「無聊的富婆生活」，沒想到方媛正面回應：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」。

用綜合媒體報導，方媛前幾天在微博PO出畫著精緻妝容的美照，並分享生活近況寫到：「我的黑直髮，最近把頭髮養厚了一點點。」留言區一片稱讚，直呼她和郭富城有「夫妻相」，還不停追問「養髮」秘訣。但也有酸民留言「無聊的富婆生活」，還牽扯周杰倫 夫婦說「相比之下還是昆凌嫁對了吧」。

對此，方媛親自回嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊。」此外有人問：「為啥感覺她過的一點也不開心。」她也輕鬆回：「你都說了那是你的感覺了。」

方媛前年捲入天王嫂訓練營傳言，當時郭富城親上火線替愛妻緩頰，強調都是子虛烏有的傳聞，方媛則全面噤聲。去年方媛在小紅書 曬出名牌包照片，請粉絲幫她選適合的顏色，沒想到有酸民諷刺：「你老公那麼有錢，不應該那麼摳啊」，一向沉默的方媛罕見出聲：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」也順道替老公洗白小氣流言。