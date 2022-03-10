我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

天王嫂PO美照被酸「無聊的富婆」 方媛親自回嗆

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城（左）與方媛慶生結婚四年多，依然恩愛。（取材自微博）
郭富城（左）與方媛慶生結婚四年多，依然恩愛。（取材自微博）

香港天王郭富城與小22歲模特兒方媛結婚4年多，育有2個女兒，婚後方媛仍常在網上分享生活或曬出工作美照。不過，近日有網友留言酸她是「無聊的富婆生活」，沒想到方媛正面回應：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」。

用綜合媒體報導，方媛前幾天在微博PO出畫著精緻妝容的美照，並分享生活近況寫到：「我的黑直髮，最近把頭髮養厚了一點點。」留言區一片稱讚，直呼她和郭富城有「夫妻相」，還不停追問「養髮」秘訣。但也有酸民留言「無聊的富婆生活」，還牽扯周杰倫夫婦說「相比之下還是昆凌嫁對了吧」。

對此，方媛親自回嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊。」此外有人問：「為啥感覺她過的一點也不開心。」她也輕鬆回：「你都說了那是你的感覺了。」

方媛前年捲入天王嫂訓練營傳言，當時郭富城親上火線替愛妻緩頰，強調都是子虛烏有的傳聞，方媛則全面噤聲。去年方媛在小紅書曬出名牌包照片，請粉絲幫她選適合的顏色，沒想到有酸民諷刺：「你老公那麼有錢，不應該那麼摳啊」，一向沉默的方媛罕見出聲：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」也順道替老公洗白小氣流言。

香港 周杰倫 小紅書

上一則

刺青示愛 黃子佼：「S」現在是指老婆

下一則

嗆女婿？ S媽臉書2度發文：別搶我女兒

延伸閱讀

遺傳老爸郭富城？ 方媛PO女兒寫作業影片 網讚：字漂亮

遺傳老爸郭富城？ 方媛PO女兒寫作業影片 網讚：字漂亮
天王嫂辣曬低胸好身材 網友關注上萬元外套

天王嫂辣曬低胸好身材 網友關注上萬元外套
勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效
許冠傑、郭富城為香港抗疫出力 捐2000份新冠檢測劑

許冠傑、郭富城為香港抗疫出力 捐2000份新冠檢測劑

熱門新聞

謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07
劉愷威在武漢夜市吃18元路邊攤。（取材自微博）

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

2022-03-05 08:07

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴