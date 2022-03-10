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熊黛林嘆嫁豪門後被困家中：每天帶小孩迷失自我

記者杜沛學／綜合報導
熊黛林(左)戲裡戲外都是豪門太太。（圖：myVideo提供）
熊黛林(左)戲裡戲外都是豪門太太。（圖：myVideo提供）

香港「性感女神」熊黛林、「不老男神」張智霖合作的港劇「家族榮耀」近日播出，這部劇是熊黛林2018年生下雙胞胎女兒後，首度復出參演的劇集，她在劇中飾演豪門太太葉彩薇，在最新劇情中，一場她發現驚人真相而當場崩潰發瘋大喊的戲，狂飆演技，看得觀眾直呼過癮，熊黛林事後也坦言：「是我入行以來最挑戰的一次！」

劇中，熊黛林害人流產的詭計被親生女兒踢爆，在眾家族成員前顏面盡失，當場精神崩潰、失控哭喊。熊黛林透露，該場戲雖然拍得辛苦，但演起來十分過癮，「真沒試過拍一個這樣的角色，在拍攝期間連續哭了幾晚，入戲之後還停不下來，連導演喊卡，我都還是一直哭，哭到工作人員都不敢理我，現在回想起來，自己也覺得好笑。」

熊黛林跪地哭喊飆演技。圖／翻攝自myVideo
熊黛林跪地哭喊飆演技。圖／翻攝自myVideo

熊黛林飾演富太太，戲外也在2016年嫁給百億富豪郭可頌，是貨真價實的豪門媳婦，但她近來受訪時，被問到6年來的豪門生活感想，她直言「像被困在家中」、「好像迷失了自我」。

熊黛林笑說，戲劇裡豪門少奶奶天天穿漂亮衣服去喝下午茶、開party的生活，她在現實中都沒體驗過，而是長時間待在家裡照顧小孩，「我感覺好像迷失了自我，不知道自己每天在做什麼，就是每天陪寶寶玩、帶她們上學，所以我很想回歸社會，找回自己的事業。」這也成為她復出拍戲的契機，更感謝老公大力支持。

張智霖在戲裡飾演馬氏家族的堂親馬展鴻，因其父親的死與馬氏家族有關，他一直秘密籌備著復仇計畫，而他心儀的女子甄芯（楊茜堯飾），又被馬家二公子馬耀祖（黃浩然飾）捷足先登娶進馬家，讓他恨意更甚。

最新劇情中，張智霖回憶起在楊茜堯婚前，兩人發生的一夜情，只見張智霖送喝醉的女方回家，兩人一進家門，在曖昧氣氛薰陶下，立刻激情擁吻，一路從玄關牆壁邊親邊脫衣滾到床上，期間兩人還轉了8圈，火辣片段隨即登上微博熱搜成為熱門話題。

張智霖(左)在「家族榮耀」中與楊茜堯有曖昧情愫。圖／myVideo提供
張智霖(左)在「家族榮耀」中與楊茜堯有曖昧情愫。圖／myVideo提供

張智霖在該劇癡情，戲外也被外界封為「寵妻魔人」，與老婆袁詠儀結婚至今20年，依舊感情甜蜜穩定，經常可看見兩人在社群平台曬出恩愛合照，尤其袁詠儀特別愛買名牌包，眾多收藏估計有數千萬元台幣，張智霖雖然偶爾會抱怨，稱老婆的名牌包累積價錢都能買兩棟房子，但只要老婆開心，他仍心甘情願買單，更曾驕傲地說：「我賺那麼多錢就是為了給老婆花的！」霸氣寵妻羨煞眾人。

社群 導演 香港

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