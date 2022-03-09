張蘭直播帶貨 網友狂刷「大S再婚」 她藏不住這表情

張蘭日前在鏡頭前帶貨，表情一臉無奈。（取材自微博）

大S （徐熙媛 ）去年底揮別和汪小菲 的10年婚姻，日前宣布再婚大7歲的舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄。消息在微博飆破20億點閱數，網友相當好奇前夫汪小菲和前婆婆張蘭的反應；當天下午1時張蘭一如往常在鏡頭前直播帶貨，稍早之前還發文感嘆「人生不停輾轉」，雖隻字未提大S，但表情一臉無奈，引發熱議。

張蘭在兒子離婚並傳出軌女星張穎穎後，曾親上火線闢謠，之後還在直播中表示思念大S，強調「蘭姐只有一個兒媳，沒有新兒媳」，沒想到隔天大S就官宣再婚。張蘭當天發文寫到：「人生是一場不停輾轉的旅程，家是最好的依靠，祝各位女神，節目快樂！」文末並祝大家3月8日婦女節快樂。

有網友認為張蘭是在暗指大S衝動再婚，對家庭不負責，底下的熱門留言也均和大S有關，網友紛紛熱議：「大S結婚了…」、「蘭姐～大S要跟韓國人結婚，趕快把孩子接回來吧，咱北京孩子可不能去吃泡菜去」。至於汪小菲，目前尚未對前妻大S再婚一事回應。

張蘭對此沒有回應，之後開直播在鏡頭前帶貨花膠商品，網友們不斷狂刷大S的名字，還有網友留言「張姐，妳前兒媳帶著妳孫子孫女叫別人爸爸了」，張蘭雖未回應，但表情一臉無奈，引發網友熱議。