我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

娛樂新聞組／綜合報導
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

女星大S（徐熙媛）日前閃電再婚韓流天團始祖「酷龍」的具俊曄，兩人其實20年前就曾交往過，如今再次牽手，讓大眾驚訝之餘也相當感動。其實，演藝圈中不少情侶、夫妻檔是「神復合」，其中謝霆鋒王菲的世紀復合堪稱經典；舒淇和馮德倫過盡千帆回到彼此身邊；莫文蔚嫁給初戀男友，都印證「舊愛還是最美」。

謝霆鋒1999年底經梅艷芳介紹認識了大11歲的天后王菲，2000年些相偕出席梁朝偉在坎城影展奪影帝的香港慶功宴，兩人在宴會結束後一起離開時被大批媒體追問緋聞，霸氣的王菲當眾牽起謝霆鋒的手，正式承認戀情。

不過兩人只交往了一年，之後謝霆鋒拍攝電視劇「詠春」時戀上張柏芝，最後王菲單方面宣布分手。謝霆鋒與張柏芝在2006年宣布結婚，但2008年張柏芝捲入陳冠希私密照外流事件，即使謝霆鋒一路力挺，雙方最後仍在2011年8月離婚。

謝霆鋒和王菲分手十幾年後復合。（取材自微博）
謝霆鋒和王菲分手十幾年後復合。（取材自微博）

而14年過去， 2014年9月謝霆鋒與王菲先是被捕捉到坐在同台車上，幾天後更出現了兩人在女方住處窗邊激吻的「世紀復合」經典畫面，此後他倆對感情依舊低調，謝曾透露不會再婚。

舒淇（左）和馮德倫相識20年，終於修成正果。（取材自臉書）
舒淇（左）和馮德倫相識20年，終於修成正果。（取材自臉書）

舒淇、馮德倫 相識20年

舒淇和馮德倫1998年拍電影「美少年之戀」時就傳出戀情，但沒有證實，之後各自發展。舒淇除了交往黎明外，還傳出和王力宏祕戀，卻因王媽反對而破局；而馮德倫先與莫文蔚交往9年，最終破局，後來陸續和徐若瑄、張雨綺、蔡依林傳緋聞。

2012年，舒淇與馮德倫傳出同遊東京，馮德倫還求婚成功，但雙方均否認，舒淇僅表示是陪媽媽出遊、巧遇人在東京的馮德倫。直到2016年9月，舒淇才宣布和馮德倫結婚，相識20年的兩人終於修成正果。

莫文蔚 嫁17歲德國初戀

曾與馮德倫談過9年情的莫文蔚，兜兜轉轉也回到舊愛懷中。莫文蔚17歲在義大利念書時認識初戀男友Johannes，但戀情只維持1年；2003年她到德國柏林拍攝電影「80天環遊世界」與他重逢後重燃愛火，2011年她二度奪下金曲歌曲，興奮在台上宣告喜訊：「今年我要結婚，最不可思議的是跟我17歲的初戀男朋友結婚！」

莫文蔚（右）與德國籍老公是初戀，最後修成正果。（圖：莫家寶貝工作室提供）
莫文蔚（右）與德國籍老公是初戀，最後修成正果。（圖：莫家寶貝工作室提供）

關詠荷、張家輝 走過低潮 

影帝張家輝與老婆關詠荷的浪漫戀情也讓人津津樂道。張家輝和關詠荷1992年開始交往，但當時關詠荷是當紅花旦，而張家輝還默默無名，當時外界狂批兩人不相配。張家輝於1995年遇事業低谷，到南非散心八個月時與關詠荷分手，1996年關詠荷一直在港照顧張家輝病重的姊姊，並在張家輝回港時對他說「我心中從來沒有和你分離過」，兩人感動復合，並於2003年在澳洲結婚，現在育有一女。

關詠荷（右）和張家輝一度分手。（取材自微博）
關詠荷（右）和張家輝一度分手。（取材自微博）

此外，歌神張學友和羅美薇於1985年拍「痴心的我」相識，兩人於翌年成為情侶。張學友隨後遇上事業低谷而酗酒，並拒絕羅美薇的細心照顧，最後雙方於1988年分手。張學友分手後發奮圖強，取得好成績後重新再向前女友展開追求，兩人於1991年復合，並於1996年在英國結婚，兩人育有兩女。

謝霆鋒 王菲 張柏芝

上一則

張蘭直播帶貨 網友狂刷「大S再婚」 她藏不住這表情

延伸閱讀

金像獎「最佳角色」 謝賢、謝霆鋒父子較勁

金像獎「最佳角色」 謝賢、謝霆鋒父子較勁
舒淇隔離遇「大咖女神」秒變粉絲 曬隔空揮手照

舒淇隔離遇「大咖女神」秒變粉絲 曬隔空揮手照
舒淇隔離巧遇楊謹華 貼出隔空揮手照「她就住對面」

舒淇隔離巧遇楊謹華 貼出隔空揮手照「她就住對面」
王菲52歲燦笑代言內衣 纖腰被讚「人間仙女」

王菲52歲燦笑代言內衣 纖腰被讚「人間仙女」

熱門新聞

謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07
劉愷威在武漢夜市吃18元路邊攤。（取材自微博）

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

2022-03-05 08:07

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊

開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜