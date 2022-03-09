演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

女星大S（徐熙媛）日前閃電再婚韓流天團始祖「酷龍」的具俊曄，兩人其實20年前就曾交往過，如今再次牽手，讓大眾驚訝之餘也相當感動。其實，演藝圈中不少情侶、夫妻檔是「神復合」，其中謝霆鋒 和王菲 的世紀復合堪稱經典；舒淇和馮德倫過盡千帆回到彼此身邊；莫文蔚嫁給初戀男友，都印證「舊愛還是最美」。

謝霆鋒1999年底經梅艷芳介紹認識了大11歲的天后王菲，2000年些相偕出席梁朝偉在坎城影展奪影帝的香港慶功宴，兩人在宴會結束後一起離開時被大批媒體追問緋聞，霸氣的王菲當眾牽起謝霆鋒的手，正式承認戀情。

不過兩人只交往了一年，之後謝霆鋒拍攝電視劇「詠春」時戀上張柏芝 ，最後王菲單方面宣布分手。謝霆鋒與張柏芝在2006年宣布結婚，但2008年張柏芝捲入陳冠希私密照外流事件，即使謝霆鋒一路力挺，雙方最後仍在2011年8月離婚。

謝霆鋒和王菲分手十幾年後復合。（取材自微博）

而14年過去， 2014年9月謝霆鋒與王菲先是被捕捉到坐在同台車上，幾天後更出現了兩人在女方住處窗邊激吻的「世紀復合」經典畫面，此後他倆對感情依舊低調，謝曾透露不會再婚。

舒淇（左）和馮德倫相識20年，終於修成正果。（取材自臉書）

舒淇、馮德倫 相識20年

舒淇和馮德倫1998年拍電影「美少年之戀」時就傳出戀情，但沒有證實，之後各自發展。舒淇除了交往黎明外，還傳出和王力宏祕戀，卻因王媽反對而破局；而馮德倫先與莫文蔚交往9年，最終破局，後來陸續和徐若瑄、張雨綺、蔡依林傳緋聞。

2012年，舒淇與馮德倫傳出同遊東京，馮德倫還求婚成功，但雙方均否認，舒淇僅表示是陪媽媽出遊、巧遇人在東京的馮德倫。直到2016年9月，舒淇才宣布和馮德倫結婚，相識20年的兩人終於修成正果。

莫文蔚 嫁17歲德國初戀

曾與馮德倫談過9年情的莫文蔚，兜兜轉轉也回到舊愛懷中。莫文蔚17歲在義大利念書時認識初戀男友Johannes，但戀情只維持1年；2003年她到德國柏林拍攝電影「80天環遊世界」與他重逢後重燃愛火，2011年她二度奪下金曲歌曲，興奮在台上宣告喜訊：「今年我要結婚，最不可思議的是跟我17歲的初戀男朋友結婚！」

莫文蔚（右）與德國籍老公是初戀，最後修成正果。（圖：莫家寶貝工作室提供）

關詠荷、張家輝 走過低潮

影帝張家輝與老婆關詠荷的浪漫戀情也讓人津津樂道。張家輝和關詠荷1992年開始交往，但當時關詠荷是當紅花旦，而張家輝還默默無名，當時外界狂批兩人不相配。張家輝於1995年遇事業低谷，到南非散心八個月時與關詠荷分手，1996年關詠荷一直在港照顧張家輝病重的姊姊，並在張家輝回港時對他說「我心中從來沒有和你分離過」，兩人感動復合，並於2003年在澳洲結婚，現在育有一女。

關詠荷（右）和張家輝一度分手。（取材自微博）

此外，歌神張學友和羅美薇於1985年拍「痴心的我」相識，兩人於翌年成為情侶。張學友隨後遇上事業低谷而酗酒，並拒絕羅美薇的細心照顧，最後雙方於1988年分手。張學友分手後發奮圖強，取得好成績後重新再向前女友展開追求，兩人於1991年復合，並於1996年在英國結婚，兩人育有兩女。