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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

白娘子為許先慶生 趙雅芝甜喊葉童：「官人」

娛樂新聞組／綜合報導
趙雅芝（左）與葉童合作「新白娘子傳奇」當年非常轟動。（取材自微博）
趙雅芝（左）與葉童合作「新白娘子傳奇」當年非常轟動。（取材自微博）

趙雅芝和葉童曾經在電視劇「新白娘子傳奇」分別飾演白素真和許先，是很多人心中的經典情侶，更是童年回憶。日前，葉童迎來59歲生日，趙雅芝也在社交平台曬出一組照片為她慶生，讓網友直呼是「回憶殺」。

貓眼娛樂報導，當年葉童在「新白娘子傳奇」女扮男裝飾演「許仙」這一角色，和趙雅芝在劇中是夫妻關係。所以這次慶生，趙雅芝依舊甜蜜地稱呼葉童為「官人」，並PO出了慶生視頻。

趙雅芝準備的慶生視頻非常用心，裡面有兩個人曾經合作拍攝電視劇的片段，也有多年來兩個人在活動上同台的片段。雖然時間已經過去了30年，不過她們都如同逆生長一般，顏值沒有太大變化，依然優雅、有氣質。

網友看到趙雅芝為葉童慶生，有人表示「童年回來了」，也有人直呼「官人、娘子你倆終於讓我們圓夢了」，還有網友祝她們「女神節快樂」。

如今，趙雅芝和葉童都已經年過花甲，趙雅芝和老公黃錦燊感情恩愛，每次她參加演藝活動，老公都會陪同在一旁，三個兒子也長得高大帥氣。葉童則嫁給香港資深電影人陳國熹，婚後就淡出演藝圈，偶爾客串作品，近年演出電視劇「香港愛情故事」和首套ViuTV劇集「無限斜棟有限公司」，平時經常會在社交平台分享自己的日常。

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