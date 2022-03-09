中國紀錄片「新天花板」…「無窮之路」感動中國

主持人陳貝兒。（取材自華西都市報）

香港 TVB電視台主持人陳貝兒曾穿梭在中國十個最具代表性的深度貧困地區，以紀錄片「無窮之路」見證扶貧故事的點點滴滴，這也是她站在「感動中國2021年度人物頒獎盛典」領獎台上的原因。

華西都市報報導，2021年夏天，由香港TVB新聞與資訊部出品的12集扶貧紀實紀錄片「無窮之路」在香港翡翠台正式開播。在作品問世前，觀眾也好奇，一部香港媒體拍攝的扶貧紀錄片究竟會怎樣？令人驚訝的是，該片播出後口碑持續升溫，討論度也居高不下，不僅在豆瓣網站上評分高達9.5，超79%的觀眾給出五星的滿分評價，更被網友譽為國產紀錄片的「新天花板」。

說著一口流利的粵語，身穿簡單俐落的運動服，鏡頭之中，陳貝兒出現在通往懸崖村的海拔一千多米的鋼梯上，行走在怒江湍急江水的岸邊，又踏進大西北戈壁沙漠……她與攝製組歷時兩個多月，經歷幾千里路的拍攝，從全國最南部的熱帶雨林，走到了川藏高原。

報導指出，與以往紀錄片不同的是，「無窮之路」的主創團隊不完全以「第三方視角」來講述，而是「走進」當地村民身邊，讓主持人陳貝兒以「體驗者」的身分與當地人交流，身處其中感受脫貧發展的點滴。片中，當外形靚麗的陳貝兒走進曾經的窮鄉僻壤，被當地村民、幹部奮鬥擺脫貧困的故事感動落淚時，這種「反差感」引起更強的「共鳴感」。

陳貝兒極具親和力，與村民打成一片，親身經歷他們因交通不便所遭受的困境；不管是攀爬懸崖村鋼梯時的咬牙堅持，還是在怒江岸邊體驗當地古老交通工具「溜索」，靠一根繩索過河時的驚心動魄；抑鎮或是與當地村民一同勞作，因他們脫貧後的喜悅而開懷大笑時，都讓屏幕外的觀眾感同身受。

「無窮之路」沒有採取「宏大敘事」的風格，而是將鏡頭對準大時代下的「小人物」，他們親身參與或經歷脫貧道路上的每個歷程，並從中收穫生活品質、交通水平、教育 品質提升的碩果。

報導指出，從小生活在懸崖村中的90後「懸崖飛人」拉博，因精準扶貧接觸了互聯網，現已是小有名氣的「網紅」；波濤洶湧的怒江，兩岸的村民自古以來靠著唯一的交通工具「溜索」過江，醫生鄧前堆堅守此處三十多年，靠「溜索」往返怒江兩岸，只為守護一個約定。

這些鮮活的人物故事透過鏡頭娓娓道來，讓網友感喟他們生存環境的艱難，又為他們走出貧困興奮和歡呼。正如一名網友在評論區所說的：「不刻意煽情的記錄最高級。」「無窮之路」之所以能「感動中國」，感動屏幕前成千上萬的觀眾，原因也許就在於此吧。