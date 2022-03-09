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愛情西湖系列「柳浪聞鶯」汪颺挑戰越劇唱腔

娛樂新聞組／綜合報導
汪颺在電影「柳浪聞鶯」中挑戰越劇。（取材自北青網）
汪颺在電影「柳浪聞鶯」中挑戰越劇。（取材自北青網）

戴瑋執導，演員汪颺搭檔鄭雲龍主演的電影「柳浪聞鶯」與近日上映，該劇以越劇文化為背景基調，大量展現戲曲景觀、唱腔文化，其中汪颺所飾演的女主垂髫在全片中的近20分鍾的越劇演唱片段，飽受觀眾期待。

「柳浪聞鶯」改編自茅盾文學獎得主王旭烽系列小說「愛情西湖」，故事以西湖十景之一的「柳浪聞鶯」為背景，主要講述江南越劇團裡，極具天賦女小生垂髫和性格迥異但情同姐妹的花旦銀心，與畫扇師工欲善(鄭雲龍飾)情感糾葛。向觀眾們展現在時代背景下，傳統藝人不得不面臨人生選擇時的迷茫與彷徨。

北青網報導指出，影片中，汪颺飾演的女主垂髫是一名越劇演員；她性格沉穩，感情細膩，對越劇的熱愛真摯狂熱，是個為舞台而生、為舞台而活的人。垂髫唱起越劇「梁山伯與祝英台」，唱腔婉轉，越韻回響，這近20分鐘的越劇唱段，也是影片中的一大看點。

報導指出，汪颺在接這部作品之前，本人並不會越劇唱腔。為了真實演繹越劇演員的狀態，她前往越劇發源地嵊州生活兩個月，練習越劇特殊唱腔和表演體形，每天長達幾個小時的體形訓練，痛苦又乏味，這些汪颺都堅持了下來。

據報導，在這段時間裡，她近距離接觸越劇、感受越劇的魅力，學習越劇的說唱、音色、聲調、表現、神態、動作等各種基本功，練到最後一度「扇不離手」，被導演贊譽為「本色出演」。並在拍攝時，憑借一段越劇「梁山伯與祝英台」的不俗唱功，讓現場工作人員直呼專業。

片中垂髫是至情至性的人，與男主角鄭雲龍飾演的工欲善惺惺相惜，兩人是知音之情；與自小一起長大的銀心相依為命，是溫暖的親情，如何演好這兩種不同的感情，汪颺以自己獨特的表演風格很好的拿捏住了不同情緒之間的轉換。

汪颺自然細膩的演技特別適合這種內心情感豐富性格的人物，近年來在網劇「埃博拉前線」、「女心理師」、「唐人街探案」、「十二譚」、「摩天大樓」中的精彩表演，備受觀眾認可。此次在電影「柳浪聞鶯」中挑戰越劇，是汪颺對自己表演的一次突破。

該影片同時入圍了第24屆上海國際電影節主競賽單元角逐金爵獎、第34屆金雞獎國產新片展。

電影 導演 心理師

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