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49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

娛樂新聞組／綜合報導

香港「百變天后」鄭秀文近日在社交帳號上曬出一組健身照，49歲的她穿著緊身衣素顏出鏡，皮膚白淨身材線條完美，驚艷了不少網友。

綜合媒體報導指出，照片中，鄭秀文身穿一件海藍色運動背心，下身搭配同款緊身褲，滿頭大汗，凌亂的頭髮箍在腦後。

值得一提的是，鄭秀文雖然已49歲，但皮膚白皙好似會反光，渾身的肌肉線條都很完美，特別是一雙筆直勻稱的筷子腿，特別吸眼球。不過這身衣服暴露出鄭秀文胸前平坦，看起來使得身材有一些扁平。

鄭秀文是娛樂圈有名的「拼命三娘」，非常喜歡健身運動，除了可以保持身材，還能釋放壓力，因此鄭秀文每天瘋狂健身，吃飯也是以高蛋白低油脂的食物為主。

工作、健身、照顧母親，鄭秀文的生活每天都很忙碌，不少粉絲心疼不已。鄭秀文在最近幾年不僅遭遇父親去世，感情危機，母親生病等一系列打擊，工作上也是連軸轉，許多粉絲都提醒她注意休息。

從拍拖、分手、復合到結婚，鄭秀文和許志安花了二十多年告訴大家香港樂壇最動人的愛情故事──唯獨你不可取替；港星黃子華曾說過，鄭秀文和許志安的愛情故事就像「香港最後一個童話」。婚後鄭秀文真的過著公主般的生活，她坦承多年來都是由許志安照顧兩人的家。「安心」偷食一度危及兩人的婚姻，鄭秀文卻說：「這是我們婚姻中共同重要的一課」。

健身 香港 肌肉

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