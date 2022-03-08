觀眾看膩賈玲、沈騰？ 老牌綜藝也有「七季之癢」

「大偵探」最大的難度就在於劇本創作。(取材自微博)

近日，「明星大偵探」第七季改名「大偵探」回歸，「王牌對王牌」第七季也開播。作為「長壽」綜藝，這兩檔節目維持了前六季的好口碑，坐擁大批粉絲。但是，最新回歸的節目口碑都有所下滑，難道綜藝節目真有「七季之癢」嗎?

齊魯晚報報導，「明星大偵探」之所以維持了六季的好口碑，在於節目是一檔成熟的室內推理綜藝，每個案件的推理中，節目組都會製造大量的線索、證據、干擾信息等，嘉賓在扮演不同角色的同時，一起找線索，通過推理破案。節目遊戲的重點在於劇本，邏輯推理嚴密，抽絲剝繭的分析過程非常過癮。

「大偵探」延續了前作的風格，但總體看來，與前作注重科學的專業推理不同，新節目更追求故事的新奇，給角色設置了很多與推理無關的元素混淆視聽，邏輯推理性有所減弱，這讓推理迷觀眾吐槽推理本子寫得太爛。觀眾對節目固定的推理展開方式也有點審美疲勞，節目很難呈現更加新奇的案件，就很難滿足觀眾對新鮮感的需求。

而「王牌對王牌」憑藉「金牌喜劇搭檔+情懷殺」被稱為「長壽」綜藝，節目不斷出現的老劇組重聚、演員重聚、致敬經典作品等，都給觀眾留下深刻印象。但反觀第七季，觀眾從節目不太講究的剪輯、大量的中插廣告、嘉賓大量念台詞以及常年不變的遊戲組合中，看出一絲敷衍的味道。

雖然賈玲、沈騰依舊在賣力撐場，但沒經過悉心打磨的粗糙節目內容呈現，讓很多觀眾期待值落空，新一季節目口碑觸底。

「大偵探」最大的難度就在於劇本創作。該節目的編劇曾吐槽，寫劇本的壓力很大，「從第二、三季的時候就覺得寫不出故事了，但是硬逼著也做到了第六季。」節目嘉賓何炅也曾表示，大家擔心「明星大偵探」會有瓶頸，節目編劇確實需要時間來進行臺本和故事的醞釀。可以看出這檔推理綜藝能做到第七季已經很超越大家的期待，但創作團隊力不從心，幾十期節目下來，觀眾也陷入審美疲勞。

審美疲勞、難以出新、口碑下滑，終究是是大多數綜N代節目難以逾越的障礙。