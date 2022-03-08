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鄭合惠子演騙子：想挑戰跟外形有反差的角色

娛樂新聞組／綜合報導
鄭合惠子說自己想挑戰跟外形有反差的角色。(取材自微博)
鄭合惠子說自己想挑戰跟外形有反差的角色。(取材自微博)

女星鄭合惠子近日演出電視劇「我們的婚姻」，將不安於現狀又好賭成性的佘甜甜，發揮得淋漓盡致。以往，鄭合惠子多飾演正面角色，一直想挑戰佘甜甜這種跟自己外形反差大的反派。「我不擔心演反派給大家留下不好的印象，希望觀眾可以通過不同的角色來記住我、喜歡我演戲的風格。」

新京報報導，在鄭合惠子看來，佘甜甜雖然年紀不大，但社會經驗豐富，非常擅長觀察別人，知道見什麼人要說什麼話，很懂得如何抓住人性的弱點，也放得下自己的身段。如果把這份聰明才智用在正途，她一定能做出不錯的成績，可她不安於現狀又好賭成性，最終在歧路上越走越遠。

鄭合惠子說，她從來沒有演過像佘甜甜這麼熱愛自由又如此自私好賭的角色，表演的過程相當於嘗試了另外一種生活，這樣的角色對演員非常有吸引力。

據報導，鄭合惠子透露，當初導演找她演佘甜甜，很重要的一個原因就是因為她長得「比較無公害比較可愛」，這樣才能跟角色行為形成反差。「我之前演正面可愛的角色比較多，所以一直想要挑戰跟自己外形有反差的角色。希望以後能有機會在其他類型的劇裡挑戰這類角色，比如古裝劇、民國劇等。」

她並不擔心演反派角色會敗壞自己的觀眾緣。「我覺得只要演得好，不管觀眾因為角色罵你還是恨你，那都是作為演員的一個小小的成功。我希望觀眾可以通過不同的角色來記住我、喜歡我演戲的風格。」

導演

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