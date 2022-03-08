黃子韜被前粉絲公開「虐狗」證據：長期關籠中、養死狗

黃子韜遭粉絲爆料看似愛狗，其實都是假象。（取材自微博）

28歲的男星黃子韜去年繼承爸爸的200億人民幣（約3.1億美元）遺產後，成立娛樂公司「永恆星龍集團」，涉獵電視節目製作、電影 發行等事業，雖然有錢又年輕有為，卻經常被批評過分炫富。有已脫粉的粉絲爆料指出，黃子韜雖然在微博中非常愛惜飼養的邊境 牧羊犬Ace，但一切只是假象，並將他疑似虐狗的多項證據公開，隨即引起譁然。

香港01報導，前粉絲在網上爆料，指出黃子韜在寒冷天氣下將Ace關在車房和天台的鐵狗籠中、未放置尿墊讓Ace長期浸在尿中生活導致皮膚病、未在狗籠中放置軟墊和寢具、只提供有限的水給Ace喝、長期將狗狗關在狗籠會影響骨骼生長等。

爆料還指出，黃子韜疑似已遺棄另一隻邊境牧羊犬「藍隕」，他於2019年曾經表示自己被藍隕咬傷而要打狂犬病疫苗 ，之後就很少再看到關於藍隕的消息。

黃子韜曾帶著愛犬搭私人飛機，引發網友砲轟炫富。（取材自微博）

據報導，爆料還說，黃子韜以前在南韓發展時曾養過一隻名為「Candy」的馬爾濟斯，但一個月就「養死了牠」，之後隨即買下另一隻同種狗並命名為「Kandy」，至今仍有不少粉絲以為Candy和Kandy是同一隻狗。爆料者說，黃子韜所為根本與虐狗無異。

面對種種批評，黃子韜在直播時曾無奈回應：「我沒配個地毯就說我虐狗？」粉絲也為他護航，表示指控全是誣衊，力證黃子韜一直非常疼愛Ace，並解釋他認為狗狗在軟墊上尿床才拿走。

事後，黃子韜透過工作室發聲明，決定起訴多個社交網站上曾散播虛假消息的網友，然而名單上卻沒有這名爆料虐狗的前粉絲，令事件變得更撲朔迷離。