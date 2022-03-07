又要當爸？李亞鵬陪孕肚明顯女友海哈金喜產檢

李亞鵬被爆陪著女友海哈金喜產檢，可能又要當爸爸了。（取材自微博）

李亞鵬又要當爸爸了嗎？有媒體日前拍到李亞鵬陪著女友海哈金喜現身醫院的照片。畫面中的海哈金喜雖然穿著厚重的羽絨衣，但凸起的孕肚非常明顯。有媒體甚至直接下《李亞鵬陪女友醫院產檢，海哈金喜孕肚明顯》標題。

綜合媒體報導，李亞鵬當天穿著休閒，雖然已經50歲，但身材依舊精壯挺拔；小他19歲的海哈金喜則穿著羽絨服，小腿纖細，但凸肚顯而易見，走路時還略微搖晃，孕味十足。兩人從醫院後就到麵館用餐，互動自然像一家人。

今年年初，有網友爆料李亞鵬和海哈金喜拍婚紗照，他回應稱「別嚷嚷，看見了」，一度引發熱議，但李亞鵬事後沒有回應是否已與海哈金喜結婚。

50歲的李亞鵬曾跟歌壇天后王菲 有一段婚姻，育有女兒李嫣 ，在2013年宣布離婚，李嫣跟著李亞鵬生活。

李嫣快要16歲，在李嫣的成長過程，李亞鵬低調處理感情，雖頻繁被媒體拍到與女性約會，但他離婚之後只承認過兩段戀愛，一段是跟業餘爵士歌手「蘇西」，另一段就是跟90後姑娘海哈金喜。

李亞鵬和海哈金喜的戀情在2020年曝光，海哈金喜當時就將男方帶回老家見父母，李亞鵬也帶女友出席了朋友聚會，還曾被拍到和李嫣一同聚餐。雙方家庭似乎都很認同兩人的交往。

海哈金喜畢業於中央戲劇學院，身為四川涼山彝族美女的她，曾是第61屆世界小姐中國區總決賽冠軍，還曾在「那年花開月正圓」中飾演丫鬟夏蓮，讓人印象深刻。