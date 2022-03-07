范冰冰在韓現蹤 女神變落魄大媽？網：新劇造型

范冰冰近日被拍到神情憔悴的模樣，和她昔日光鮮模樣大不同。（取材自微博）

日前有網友在南韓 偶遇野生中國女星范冰冰 ，除了身穿尺寸偏大的衣褲，她緊抓黑外套，雙手在胸前交叉取暖，頭髮也有些凌亂，看起來憔悴無神，宛如落魄大媽。不過也有網友表示這應該是劇中的造型。

綜合媒體報導，范冰冰2018年因逃漏稅遭位調查，繳納天價罰金8.3億人民幣（約1.3億美元），演藝事業大受影響。日前傳出客串南韓JTBC新戲「Insider」，被網友在南韓街上遇到時竟然相當憔悴無神，根本是女神變大媽。

根據社群 平台曬出照片顯示，范冰冰緊抓黑外套、內穿藍色牛仔襯衫，雙手交叉胸前似是取暖，長髮綁起低馬尾，前劉海散亂臉龐，表情憔悴落寞，宛如落魄大媽。目擊網友發文稱「范冰冰顏值真是美爆了」、「南韓一天確診26萬，范冰冰居然逆流而上來拍戲……。」PO文透露她一身造型是為了拍戲。

「Insider」劇組2月底證實范冰冰客串消息，韓媒報導傳到theqoo論壇後登上熱門文章，大部分南韓網友表達反對意見。

中國粉絲見范冰冰再度拍戲，有網友留言「這是又拍新劇了嗎，拍完跟心如聊聊，抽個時間拍部台劇或者台影，金鐘，金馬收入囊中」。還有網友說「我真的爆哭，想死她了」、「逆流而上，永不言棄，這姐真的頑強」、「演員冰，確實好久不見了。」