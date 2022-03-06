王祖賢息影18年傳復出 向佐新片預告露臉引猜測

王祖賢的照片，竟出現在向佐、郭碧婷主演的電影「門前寶地」預告中，引發復出猜測。（取材自微博）

闊別影壇已久的女星王祖賢疑似復出的消息曝光。事緣向佐日前分享新電影 的預告片，在結尾中卻放出了王祖賢的舊照，因此引起關於女神即將復出的猜測。

向佐和老婆郭碧婷演出電影「門前寶地」，該片由「一代宗師」編劇兼武術顧問徐浩峰執導，日前殺青，並發表殺青影片。據台灣媒體報導，影片最初由多張劇照接連釋出，最後向佐面對鏡頭說「電影上映後，觀眾會覺得這部電影有個漏洞，片中的我，有妻子、髮小（青梅竹馬）、兄弟，唯獨是沒有交代我母親是誰，其實她一直都在，如果她出馬，所有的問題會瞬間解決，而片中所有的故事，根本就沒有機會發生…」。

鏡頭帶到屋內上方，出現了王祖賢的照片，是她在王家衛電影「東邪西毒」時的造型，隨即引發網友好奇「會等來王祖賢驚喜出演嗎」、「王祖賢是驚喜彩蛋」、「為啥把王祖賢掛出來？」除了有人猜王祖賢復出，也有人透露導演 徐浩峰是王祖賢粉絲，推測是藉電影向女神致敬。

貓眼娛樂報導，王祖賢憑電影「倩女幽魂」紅極一時，出演過很多經典作品，2004年宣布息影後定居加拿大。王祖賢自從退圈以來，在溫哥華過著普通人的日子，出行都是坐公交汽車十分低調，不過打扮得依舊時髦優雅，依然有著無法遮掩的明星氣場。

王祖賢上一次公開露面，還是在2016年父親的葬禮上。她穿著一身灰色長袍，戴著墨鏡神情特別的悲傷，雙手合十似乎在替自己的亡父祈禱。最近幾年來，年過半百的王祖賢對禮佛非常感興趣，也經常現身寺廟參拜。前不久春節的時候，她還親自前往溫哥華當地的寺廟禮佛，穿著黑色僧袍淡然出塵，即便戴著口罩 顏值也十分惹眼。

王祖賢是很多人的童年女神，如果她真的復出，相信一定會得到很多觀眾的支持。不過如今並未官宣，女神是否參演新電影還未可知。