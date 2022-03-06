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高圓圓自曝演戲天賦有限 形象大過於角色

娛樂新聞組／綜合報導
高圓圓是公認的女神，可她也有身材的困擾。（取材自微博）
高圓圓是公認的女神，可她也有身材的困擾。（取材自微博）

高圓圓近日在某訪談節目中回憶起拍「南京！南京！」時，作為演員卻無法達到自己想要的表演狀態，「我作為演員的天分是有限的，我無法展示出我希望能夠展示出來一個角色的最好完成度，對自己其實挺失望的，試圖去做點什麼吧，然後做一點什麼會發現還是不行，然後再做一點什麼還是不行，然後就挺擰巴的」。

綜合新浪、貓眼娛樂報導，談起顏值，高圓圓覺得她是一個形象大過於角色的女演員，「過去困擾我，現在覺得這是我自己的事，是我自己需要去打破的一件事」，她還表示，自己有一段時間裡面很抗拒別人一直在講關於她容貌的事。

此外，高圓圓日前還曬視頻分享自己在新劇「完美伴侶」裡的穿搭造型，提供春季穿搭建議，女神還自曝有身材短板。

因為在劇中扮演的陳珊是一位職場女性，所以大部分造型都比較幹練清爽，很適合上班族借鑒，高圓圓挑選了許多自己喜歡的穿搭配對，比如西裝套裝、襯衫皮裙等等。

她自曝自己其實是有假胯寬的，是中國人比較典型的梨形身材，所以她會很喜歡穿闊腿褲，同時用修身上衣提升腰線，通過這樣的穿搭來揚長避短，在穿著舒適的同時盡量美觀。

高圓圓

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