47歲王艷再扮晴兒 勾「還珠」回憶殺 網：清純如昔

王艷曬出自己再扮晴兒的視頻，引來回憶殺。（取材自微博）

王艷在社交平台上曬出自己再扮晴兒的視頻，引來一波「還珠格格」回憶殺。

綜合貓眼娛樂、上報報導，王艷近日在吳謹言、許凱主演的新戲「尚食」裡曝光，掀起觀眾一陣回憶殺，劇中她飾演霸氣女官「孟尚食」，與在「還珠格格」裡溫柔婉約的模樣天差地遠，但她保養得宜且氣質依舊，和其他年輕女演員同場飆戲毫不遜色，更獲網友大讚「王艷演對角色了。」

「尚食」劇中，王艷作為掌管尚食局的女官，每次出場都充滿威嚴，卻又頗具心機，為了遠大的志向，她心狠果斷，在權利鬥爭中沉穩面對，卻又亦正亦邪，成了網友最欣賞的角色。

47歲的她狀態保養得極好，皮膚白皙緊緻毫無老態，脖頸光滑細膩，眼神明亮氣色紅潤，唇紅齒白精神奕奕，大眼睛鵝蛋臉的精緻五官也和年輕時毫無變化。臉上膠原蛋白滿滿很顯年輕，看起來和二十幾歲的小姑娘差不多。

再次穿上清裝，留起齊劉海，王艷和二十幾年前的晴兒簡直是一模一樣，毫無變化，而且她舉手投足之間依舊很有古典美女的韻味，氣質斯文溫婉，嫁入豪門多年不改清純本色。

網友們紛紛在評論區裡留言大讚王艷版的晴兒真的是永遠的經典，是無數觀眾心裡的白月光，還有人大贊王艷就是溫婉的代名詞。

據悉，王艷是瓊瑤女郎出身，她1993年通過電視劇「梅花烙」出道，1999年憑藉「還珠格格2」大紅大紫，之後又參演了「武林外史」、「少年張三豐」等經典作品，小白花的形象獨樹一幟。

除了王艷，「還珠格格」還捧紅了許多其他演員，不過大家的境遇如今各不相同，林心如 還在繼續拍戲，近年來跨界做幕後做得有聲有色，周杰則是去做農業經商，很少再公開露面。

王艷憑藉「還珠格格」大火後，2000年就嫁給了相識多年的富商王志才，並在2006年生下兒子球球，之後她的曝光度就減少了很多，專心相夫教子。