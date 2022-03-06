童星膽怯不敢潑湯麵 黃曉明反安慰：潑得越準我越高興

黃曉明演出一場被童星潑湯麵的戲，相當敬業。（視頻截圖）

黃曉明 與Angelababy（楊穎）年初宣布離婚，共同撫養兒子小海綿。分開後的兩人，事業依然蒸蒸日上，最近男方主演的抗疫電影 「你是我的春天」定檔4月2日，而女方常駐的真人秀「奔跑吧」也迎來第10個年頭，並官宣陣容。

香港 01報導，「你是我的春天」日前發布最新預告，片中有一幕是小朋友向黃曉明的臉部潑湯麵，光看畫面都感覺到油膩。在拍攝花絮曝光後，網友更大讚黃曉明窩心又敬業。

事緣戲中遇上地震，黃曉明正戴著耳機睡覺，兒子叫不醒爸爸，只好用手中的湯麵潑醒他。一開始，小演員有些膽怯，不敢直接往黃曉明臉上潑湯麵，刻意避開其臉部，潑到了頭上方。報導指出，這時黃曉明看出了小演員的顧慮，於是鼓勵對方朝著他臉直接潑：「實實在在地潑，大膽地潑，不用擔心，潑得越準我越高興。」這才讓小演員放下顧慮，成功完成拍攝。

不過，結束後小演員一直望著黃曉明，問他「剛剛沒事吧？」黃曉明也伸手摸小演員，安慰他「不要擔心啊。」

報導稱，其實這不是黃曉明首次鼓勵新人，去年有一場掌摑戲，女演員不敢出手，他當時也勸對方放心打，結果被打到耳鳴，反過來再安慰自責的女演員，非常貼心。

近一兩年來，黃曉明在戲路上有所突破，不再一味出演「光鮮」形象，而是故意「扮醜」，好似禿頭、邋遢、不修邊幅等，網友們也紛紛大讚他敬業。