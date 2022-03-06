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張晉出危險任務前留「遺言」 要蔡少芬好好活下去

娛樂新聞組／綜合報導
張晉拍攝綜藝「我們的滾燙人生」時，需在執行任務前寫下「戰前家書」。(取材自微博)
張晉拍攝綜藝「我們的滾燙人生」時，需在執行任務前寫下「戰前家書」。(取材自微博)

港星蔡少芬與老公張晉向來恩愛，從戀愛到結婚這麼多年依然愛得甜蜜。張晉日前拍攝綜藝「我們的滾燙人生」時，要體驗特警生活，為配合節目，張晉需在執行任務前寫下「戰前家書」，但張晉說，他每次坐飛機和蔡少芬分開時，也會囑咐幾句話，免留遺憾。

香港01報導，張晉參加綜藝「我們的滾燙人生」，必須進行3日2夜特警實習，除了接受體能和射擊訓練，還要在樓高18米的大樓進行高空索降訓練，可說相當刺激，也有一定的危險性。張晉也坦言對此感到緊張：「我拍了那麼多年戲，也完成了很多高空動作，但是還是會畏高。」

而為了配合節目，張晉需在執行任務前寫下「戰前家書」。他透露自己不是第一次留下「最後留言」給蔡少芬，只要他每次單獨搭飛機前，都會囑咐她幾句話，以免自己留有遺憾。

報導說，張晉還藉著這次這封家書公開表白對家人的愛： 「老婆，我要去執行任務了，如果有甚麼意外，你和女兒、兒子都要好好地生活下去；當然如果你想再找一個，也是可以的，但他必需愛我們的孩子，我真的非常非常非常愛你們。」相當甜蜜。

網友們看了紛紛留言讚他是個好老公、好爸爸，又說：「蔡少芬真是跟對人了」、「好感動」。

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