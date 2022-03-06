我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

歐美預期俄將占領基輔 計畫建立烏克蘭流亡政府

雷佳音演活周秉昆：拿自己的情感跟觀眾共情

娛樂新聞組／綜合報導　
雷佳音希望自己的表演盡可能讓觀眾「共情」。(取材自微博)
雷佳音希望自己的表演盡可能讓觀眾「共情」。(取材自微博)

電視劇「人世間」因為細膩感人的劇情，播出後迎來好口碑。在劇中飾演男主角周秉昆的雷佳音日前受訪時表示，自己的表演盡可能讓觀眾「共情」，「我希望我開心的時候能讓觀眾臉上也有笑容；我難過的時候，也希望觀眾能感受到。我要拿自己的情感來跟大家共情。」

觀眾能夠共情，因為人物寫得比較樸實。廣州日報報導，周家三兄妹中，守在父母身邊、撐起這個家的卻是「最沒有出息」的周秉昆，這個段落讓網友紛紛感慨「那些父母眼中沒出息的孩子，真的是來報恩的」。

雷佳音透露，這是觀眾的總結，但其實演員們創作的時候並沒有想到這一點，「我看文本的時候，大哥很聰明，姐姐很自由，老三留家裡。其實小說寫的也是這樣。周秉昆不愚笨，他是正常人，只是話少些。周秉昆是那個年代多數人的樣子，他哥他姐屬於超時代的。至於報不報恩，我作為演員，只能根據劇本去詮釋。我覺得，現在這個戲能夠共情，是因為這個人物寫得比較樸實。」

「覺得苦嗎，自己嚼嚼咽了」，周秉昆的一句台詞，看哭不少觀眾。

報導提到，雷佳音說自己在飾演周秉昆過程中最大的收穫是「更踏實，更懂得珍惜生活」。他感慨說：「沒有誰真的一輩子不遇到坎兒。家家都有難唸的經。不論社會地位，不論人生多成功、經濟物質多豐富，甚至精神境界多高超，都會有困境。但是對美好東西的嚮往不能丟掉。」

小說

上一則

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

延伸閱讀

1.6萬外國人抵烏 加入「國際軍團」對抗俄羅斯

1.6萬外國人抵烏 加入「國際軍團」對抗俄羅斯
徐睿知才剛公開道歉 被爆一家都惡鄰

徐睿知才剛公開道歉 被爆一家都惡鄰
南韓最美女演員 「新人」Jisoo奪冠 全智賢只排20名

南韓最美女演員 「新人」Jisoo奪冠 全智賢只排20名
父母憶曾爍：不會為生命標價 為值得之事竭盡全力

父母憶曾爍：不會為生命標價 為值得之事竭盡全力

熱門新聞

萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29
Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
王祖賢今年已經55歲。(取材自Instagram)

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

2022-02-26 23:22
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）

變性主持人反俄戰、指央視挺烏 遭官方開鍘

2022-03-02 02:29

超人氣

更多 >
大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？
開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
紐約視訊庭審6小時後 王力宏終於有望見到子女

紐約視訊庭審6小時後 王力宏終於有望見到子女