雷佳音演活周秉昆：拿自己的情感跟觀眾共情

雷佳音希望自己的表演盡可能讓觀眾「共情」。(取材自微博)

電視劇「人世間」因為細膩感人的劇情，播出後迎來好口碑。在劇中飾演男主角周秉昆的雷佳音日前受訪時表示，自己的表演盡可能讓觀眾「共情」，「我希望我開心的時候能讓觀眾臉上也有笑容；我難過的時候，也希望觀眾能感受到。我要拿自己的情感來跟大家共情。」

觀眾能夠共情，因為人物寫得比較樸實。廣州日報報導，周家三兄妹中，守在父母身邊、撐起這個家的卻是「最沒有出息」的周秉昆，這個段落讓網友紛紛感慨「那些父母眼中沒出息的孩子，真的是來報恩的」。

雷佳音透露，這是觀眾的總結，但其實演員們創作的時候並沒有想到這一點，「我看文本的時候，大哥很聰明，姐姐很自由，老三留家裡。其實小說 寫的也是這樣。周秉昆不愚笨，他是正常人，只是話少些。周秉昆是那個年代多數人的樣子，他哥他姐屬於超時代的。至於報不報恩，我作為演員，只能根據劇本去詮釋。我覺得，現在這個戲能夠共情，是因為這個人物寫得比較樸實。」

「覺得苦嗎，自己嚼嚼咽了」，周秉昆的一句台詞，看哭不少觀眾。

報導提到，雷佳音說自己在飾演周秉昆過程中最大的收穫是「更踏實，更懂得珍惜生活」。他感慨說：「沒有誰真的一輩子不遇到坎兒。家家都有難唸的經。不論社會地位，不論人生多成功、經濟物質多豐富，甚至精神境界多高超，都會有困境。但是對美好東西的嚮往不能丟掉。」