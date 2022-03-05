「剪頭只要2塊錢」 62歲何家勁排隊享老人福利

62歲何家勁發文稱「我們老人福利真多」，引網友圍觀。(取材自微博)

港星何家勁以「包青天」中展昭一角深植人心，即使近年淡出娛樂圈，仍是劇迷心目中「最帥展昭」，他日前在微博曬出近照，62歲模樣驚呆網友。

綜合媒體報導，何家勁發文笑稱「我們老人福利 真多！60歲以上剪頭2塊！排隊中」，他也趁排隊時，拿起手機 自拍，只見他雖沒刻意打扮，但狀態卻超好，容光煥發、氣色佳，看上去比實際年齡小很多，「哪裡像62歲」。

網友調侃說「你一年輕大小伙，擱這老人福利處湊什麼熱鬧」、「看著也就40多歲的樣子」、「看起來這麼年輕，就不用跟老人搶福利了」、「理髮師：？？？我看看你身分證」、「理髮師沒有趕你走？我都不信」。

據報導，何家勁但出娛樂圈多年，近年轉行從商，和兩位朋友在廣東惠州經營起健康食品生意，2011年創建占地5.4萬平方米的「勁家莊」，不僅發展食品，還融合觀光 ，成為旅遊打卡景點。不僅如此，他還成為惠州市的政協委員，更被評選為旅遊協會形象大使，身價推算已是億萬富翁。

當起老闆的何家勁，事業蒸蒸日上，今年年後開工時，何家勁在工廠門口向排隊員工一個個發紅包，出手相當闊綽。