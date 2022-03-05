張碧晨挽神秘男過夜？自嘲大侄子成新歡

張碧晨的緋聞對象其實是侄子。(取材自微博)

手張碧晨去年1月公開與歌手華晨宇育有一女，兩人在「無婚姻關係」的前提下共同撫養孩子。近日，兩人雙雙傳出有新對象。華晨宇被拍到開車載神祕女子回家，還手牽手走進大樓；而張碧晨也被拍到和一名男子親密挽手、回家過夜。

綜合媒體報導，張碧晨和一名男子親密挽手的影片中可看到，她身穿白色外套，戴著白帽和白口罩 ，一旁是一名穿短袖上衣的男子，兩人疑似剛結束朋友聚會；接著她接過男子的車鑰匙開車到某小區的住宅樓，凌晨被拍到離開時，她似乎已經喝得爛醉，走路不穩，過程中親密挽著男子的手，還依偎在男子肩；接著兩人到另一棟樓過夜，隔天張碧晨才獨自出門駕車離開。

影片曝光後，網友紛紛猜測男子就是張碧晨的新歡，不過她在微博 發文「哎呀，一覺醒來大侄子成了緋聞 對象，這可咋整（東北話，怎麼辦）」，等同澄清和該名男子的關係。

網友得知真相後，紛紛留言「下次讓大侄女攙吧，就不會有這誤會了」、「下次喝醉記得爬著回去」、「大侄子成緋聞男友可還行」。

報導稱，有趣的是，八卦媒體前一天也拍到華晨宇與一名女子一同開車回家，影片顯示，到達車庫後，女生先行下車，一下車立刻戴上帽子，過沒多久華晨宇也下車，兩人身高相仿，都穿著黑色外套，隨後華晨宇牽著女子進入大樓，立刻引發熱議。

女方後來被網友挖出是女演員王悅伊，兩人還被質疑染了情侶髮色，目前女方的微博留言評論是關閉狀態。