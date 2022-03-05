福原愛春風滿面現身球賽 陸網讚彈嗨翻

網友偶遇福原愛(左)，全程用中文互動。 (取材自小紅書)

福原愛 與江宏傑 離婚後，日媒曾爆她即將與橫濱高壯男再婚，面對婚變影響事業，她更以「受到打擊的受害者」自居，連閨密都不解為何會對鬧出不倫戀一事毫無反省之意。不過隨著時間流逝，她的事業重新啟動，頻繁在中國大陸活動、媒體上亮相，近日有網友透露在桌球賽偶遇福原愛，她的氣色紅潤，狀態看起來非常好。

大陸網友將合照PO網，並表示巧遇福原愛還全程用中文互動，大讚她本人漂亮，「東北話也是杠杠的」。

網友透露當天桌球比賽現場可能因為疫情 緣故，觀眾不多，福原愛作為嘉賓出席，身穿墨綠色連身洋裝更加襯托膚色白皙，網友開心表示「東北話也是杠杠的，最後運氣超級好，get到全場唯一合影」。

留言區不少網友都盛讚福原愛離婚後氣色更好，也變得更美了，大誇「離婚果然養人」、「被婚姻反噬，離婚後變回了自己」；不過也有網友受不了直呼「現在的人都分不清好壞。這種不負責任的女人、丟棄自己的2個孩子破壞他人家庭」、「怎麼都在誇啊，她是出軌小三，她男朋友的太太都登報聲明了」。

而福原愛2月初也有到沖繩那霸市開球，當時她對戰線上職業男選手，最後殺球成功贏得比賽，也讓現場響起熱烈掌聲，更證明她寶刀未老，球技依舊驚人。