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曾與梅姑傳緋聞…趙文卓為妻慶生秀恩愛

娛樂新聞組／綜合報導
趙文卓（左出）帶著兒女為妻子張丹露（右二）慶生。（取材自微博）
趙文卓（左出）帶著兒女為妻子張丹露（右二）慶生。（取材自微博）

中國武打明星趙文卓日前帶著兒女為妻子張丹露慶生，張丹露在社交平台曬出一家同聚的生日照，並發文謝謝收到兩遍的驚喜；隨後趙文卓轉發並配文：「生日快樂，還是陰曆的生日厲害。」

網易娛樂報導，張丹露發文：「四十有三，人生過半，不以物喜，不以己悲，兒的生日，娘的難日，懷念母親，想念姐姐，今年生日過了兩遍，一遍在工作中收到朋友的驚喜，一遍在家裡收到家人們的驚喜，感恩，開心，滿足，知足，願大家開心平安健康每一天」。

報導指出，趙文卓和妻子張丹露結婚16年，育有三個孩子，老大今年15歲，目前在瑞士讀書，老二11歲，老三6歲。因為老大在國外讀書，所以只有趙文卓帶著一兒一女陪妻子慶祝生日。

趙文卓當年因袁詠儀版本的「花木蘭」打出知名度，後來他接演「霍元甲」、「風雲」、「大醉俠」、「書劍恩仇錄」等作品，奠定了地位，去年則接綜藝選秀節目「披荊斬棘的哥哥」翻紅。

出道多年的他最轟動的緋聞，其實是和天后梅艷芳的姊弟戀；根據大陸媒體報導，趙文卓1994年到香港發展時和梅艷芳相識相戀，當時梅艷芳只要開演唱會，趙文卓就會現身捧場，之後一起到國外度假約會；當時梅艷芳已貴為天后，但趙文卓僅是剛出頭的演員，兩人戀情引來許多壓力，還有人稱趙文卓是想藉梅艷芳的提拔成名。

對於閒言閒語，梅艷芳總懶得理會，私下為男友不僅拋開身分，約會選吃路邊攤，無論到哪都帶著男友，感情看似穩定，但1996年初傳出兩人冷戰分手；分手主因有一說是男方自尊心遭傷害，但雙方都未對外說明，也成為永遠的謎團。

多年後趙文卓和梅艷芳和解，兩人在活動上遇到互動依舊，梅艷芳受訪時鬆口，兩人分手其實是誤會，「如果當年極力挽救這段感情就早是趙太太」，趙文卓則稱是梅艷芳的玩笑話。

2003年梅艷芳因癌逝，趙文卓送上花籃弔唁，寫著「To Anita：此生至愛，一路好走」，並署名「卓」，可見兩人感人情誼。

梅艷芳 香港 緋聞

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