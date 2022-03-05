婚姻裡扮渣男 佟大為坦承是「過來人」

佟大為主演家庭題材電視劇「我們的婚姻」。（取材自新快報）

家庭題材電視劇「我們的婚姻」目前在北京 衛視、騰訊視頻熱播，近日，主演佟大為接受媒體採訪時透露，劇中他飾演的盛江川前期很自私，後來才慢慢找回自我。

新快報報報導，與之前佟大為溫文儒雅的熒屏形象不同，這次他飾演的盛江川不是一個太討好的角色，「他是一名職業投資 人，不過戲裡主要講他在生活中作為丈夫、爸爸角色的逐漸缺失，然後他再慢慢找回自我。」佟大為說。

他認為，其實在婚姻的某個階段，很多人的婚姻狀態確實會像盛江川和沈彗星（白百何 飾）那樣的，「這可能是大部分婚姻必須要經歷的一個階段，就是夫妻雙方的認知都不客觀不全面，只站在自己的角度想事情、做事情。其實過了這個階段，兩個人慢慢會知道，做事情的出發點應該要以整個家庭為單位，而不光是考慮自己。」

劇中盛江川和沈彗星這對夫妻的經歷，佟大為是深有感觸的，「這個戲講的東西，都是我經歷過的，好像我在某一個年齡段也有過類似的想法和認知。」作為「過來人」，佟大為表示，「他前半部分的所作所為，是我現在的認知和價值觀裡頭非常不認可的。就覺得盛江川真的很自私。但是為了讓自己更像盛江川，我在演的時候，我必須把自己認知相反的東西做到極致。內心兩股勢力一直在扭巴，演完之後我很糾結。」 他表示，「我都覺得自己都很渣。」

佟大為也老早做好了挨批的準備，不過，他認為，如果能帶給觀眾一定程度的反思，讓觀眾可以對夫妻兩性關係有正確、客觀的認知，被罵也就值得了。

作為藝人如何處理婚姻和事業衝突？佟大為坦言，其實各行各業都一樣，大家都不容易，都要找到家人能接受的一個平衡點。在佟大為看來，良好的婚姻關系，需要雙方的改變，「夫妻之間沒有血緣，非親非故的，因為愛走到一起的兩個人。一個家庭其實是『1+1=1』的事，就是說，夫妻雙方需要共同為這個家庭付出，然後把不適合這個家庭的東西去掉。」