與「最美女鬼」王祖賢齊名 王小鳳久違露面

港星呂珊（右）曬出一張與「鬼后」王小鳳的合照，王罕見露面，十分難得。（取材自臉書）

港星王小鳳曾與王祖賢並稱「最美女鬼」，後來嫁科技大亨移居美國，曾經傳出陷抑鬱，差點自殺的消息。日前港星呂珊曬出一張她與好友「鬼后」王小鳳的合照，雖然王小鳳沒有刻意打扮，但可見仍精神奕奕。

香港 01報導，呂珊在去年11月赴美登台演唱，本來完成工作就回港，但受本港第五波疫情 影響，航班不斷延期或取消，滯留當地的她到處遊玩，更相約好友聚會。呂珊後來曬出一張有王小鳳的合照，已經移居美國多年的王小鳳罕見露面，十分難得。

王小鳳出生在一個重男輕女家庭，小時候經常被爸爸及哥哥打罵，飽受童年陰影的她，在14歲時就投身社會工作，先後做過飲食業雜工、業餘模特兒等，其後外形出眾的王小鳳被發掘並加入亞洲電視，自此踏入演藝圈。

1984年王小鳳參演了首部電影 「猛鬼出籠II艷鬼發狂」，在戲中有不少裸露戲份，令她成為話題女星；翌年王小鳳即升格做女主角，參演爾冬陞自導自演的電影「錯點鴛鴦」，更憑此戲奪得金像獎最佳女主角。同年她與林正英、錢小豪合作拍攝「殭屍先生」，在戲中飾演女鬼小玉，之後她又陸續參演了多部驚悚片，包括「平安夜」、「鬼新娘」、「殭屍翻生」、「驚魂記」等，成為當之無愧的「影壇鬼后」，更與王祖賢並稱「最美女鬼」。