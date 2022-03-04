我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏核電廠遭砲擊是虛驚 彭博：不致重演車諾比危機

俄烏戰事 中國外交部嗆美：做了哪些有利和平的事？

與「最美女鬼」王祖賢齊名 王小鳳久違露面

娛樂新聞組／綜合報導
港星呂珊（右）曬出一張與「鬼后」王小鳳的合照，王罕見露面，十分難得。（取材自臉書）
港星呂珊（右）曬出一張與「鬼后」王小鳳的合照，王罕見露面，十分難得。（取材自臉書）

港星王小鳳曾與王祖賢並稱「最美女鬼」，後來嫁科技大亨移居美國，曾經傳出陷抑鬱，差點自殺的消息。日前港星呂珊曬出一張她與好友「鬼后」王小鳳的合照，雖然王小鳳沒有刻意打扮，但可見仍精神奕奕。

香港01報導，呂珊在去年11月赴美登台演唱，本來完成工作就回港，但受本港第五波疫情影響，航班不斷延期或取消，滯留當地的她到處遊玩，更相約好友聚會。呂珊後來曬出一張有王小鳳的合照，已經移居美國多年的王小鳳罕見露面，十分難得。

王小鳳出生在一個重男輕女家庭，小時候經常被爸爸及哥哥打罵，飽受童年陰影的她，在14歲時就投身社會工作，先後做過飲食業雜工、業餘模特兒等，其後外形出眾的王小鳳被發掘並加入亞洲電視，自此踏入演藝圈。

1984年王小鳳參演了首部電影「猛鬼出籠II艷鬼發狂」，在戲中有不少裸露戲份，令她成為話題女星；翌年王小鳳即升格做女主角，參演爾冬陞自導自演的電影「錯點鴛鴦」，更憑此戲奪得金像獎最佳女主角。同年她與林正英、錢小豪合作拍攝「殭屍先生」，在戲中飾演女鬼小玉，之後她又陸續參演了多部驚悚片，包括「平安夜」、「鬼新娘」、「殭屍翻生」、「驚魂記」等，成為當之無愧的「影壇鬼后」，更與王祖賢並稱「最美女鬼」。

電影 疫情 香港

上一則

才剛公開道歉 韓星徐睿知再被爆「全家都是惡鄰」

延伸閱讀

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」
披僧袍現身寺廟 王祖賢祈疫情早退

披僧袍現身寺廟 王祖賢祈疫情早退
港星田蕊妮尋回「很多現金」錢包… 親證台灣最美風景

港星田蕊妮尋回「很多現金」錢包… 親證台灣最美風景
資深港星挺過車禍意外息影 今成億萬富豪曝豪宅海景

資深港星挺過車禍意外息影 今成億萬富豪曝豪宅海景

熱門新聞

梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
孫儷、鄧超結婚近12年。取材自微博

鄧超交纏女星大腿 親密畫面外流 網友全看傻

2022-02-25 21:35
王祖賢今年已經55歲。(取材自Instagram)

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

2022-02-26 23:22
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）

變性主持人反俄戰、指央視挺烏 遭官方開鍘

2022-03-02 02:29

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍