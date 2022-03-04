父親離世23年 李亞鵬曬照懷念 父子五官神複製

李亞鵬（右）曬照懷念去世父親，父子倆相視一笑，五官很神似。（網頁截圖）

50歲中國男星李亞鵬和天后王菲離婚後，2020年底傳出和小19歲海哈金喜熱戀消息，小倆口更是時常被媒體直擊出雙入對。感情穩定外，50歲李亞鵬3日在個人社交平台罕見分享出與父親合影，並附文：「舊照片，相視一笑，父子情深，父親已經離開二十多年，這是一張我最喜歡的合影」。

網易娛樂報導，視頻的背景音樂也很感人，李亞鵬特意選用了「愛的回歸線」這首歌，歌詞裡唱道「 在愛的回歸線，又期待會相見」， 深情與感懷的文字表達出對父親滿滿的思念。

曬出的照片中，李亞鵬與父親倚靠在書架前，父親身穿白色襯衫灰色毛衣，雙手交叉，一臉慈愛地歪頭看向一旁兒子，李亞鵬則穿著白色襯衣，同樣歪著腦袋看向爸爸，相互對視的父子倆臉上都掛滿笑容。

李亞鵬長得很像爸爸，父子倆的五官就如同複印一般，從父子倆的互動來看，李亞鵬和爸爸的關係很好，如此溫馨又美好的一幕，將父子間的信任和依靠完美詮釋出來。

據悉，李亞鵬父親在56歲時因心臟病 去世，父親去世前曾和媽媽一起到北京 來看他，而且當時父母從北京回新疆時，父親沒有讓他買飛機票，說老倆口坐火車晃悠著回去挺好的，沒想到回老家沒多久就離開了。

父親的離世一直讓李亞鵬充滿遺憾，他很後悔為什麼當初沒有堅持給父母買機票？所以，父親去世後他買了一張飛機票放到了父親胸前的兜裡。在父親去世的那段時間，李亞鵬狀態也不是很好，因為想念父親，拍戲時一天要跑廁所十幾次偷偷哭泣。

轉眼父親已經離開23年，不管工作多忙，李亞鵬每年都會回鄉下給父親掃墓，時間似乎並沒有沖淡他對父親的想念，他曾寫道：「思念之情貌似風平浪靜 實則暗河深流」。

而說到李亞鵬的現狀，恢復單身後的李亞鵬其感情狀態也一直備受關注，在被曝出與女友海哈金戀愛後，今年1月兩人這段感情迎來升級。先是有媒體曝光李亞鵬與女友一起拍攝婚紗照，並且還與朋友開心聊天秀婚戒，用手機 分享婚紗照。而在面對網友質疑時，李亞鵬也毫不避諱，回覆道「別嚷嚷了，看見了」。

如今的李亞鵬雖然很少再拍影視作品，但卻一直在努力運營自己的短視頻賬號，用心著記錄著生活。