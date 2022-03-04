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郭麒麟熱吻蔣依依？ 烏龍湊對衝熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
郭麒麟被拍到的爆料畫面，視頻中的女子從臉型和長相來看，和蔣依依很相似。（視頻截圖）
郭麒麟被拍到的爆料畫面，視頻中的女子從臉型和長相來看，和蔣依依很相似。（視頻截圖）

有媒體近日曝出郭麒麟與女子街頭親吻的視頻，兩人看起來像熱戀中的模樣。從視頻畫面中，網友們推測該女子應該是曾經與郭麒麟合作過「贅婿」的蔣依依，二人的戀情話題也直衝熱搜。

網易報導，沒想到的這是個大烏龍，過了幾個小時，蔣依依在社交平台上發文澄清此事。蔣依依用一個小妹妹的口吻，表示自己長這麼大還沒喝過酒，相當於是間接否認了視頻中有著醉態的女子是自己。既沒有正面澄清，給足了郭麒麟面子，也表示出了自己的無辜，不得不說蔣依依的情商還是很高的。

從郭麒麟被拍到的爆料畫面中，該女子皮膚白皙，看上去也很有氣質，難怪大家把視頻中的女子認錯成蔣依依。從臉型和長相來看二人的確是很相似，再加上模糊的程度，確實很容易讓人誤會。

加上網友們發現郭麒麟和蔣依依以往也有很多聯繫，不光參加過同一個節目，在「贅婿」中更是有很多的對手戲和感情戲，就連私下裡也曾經一起打羽毛球。

但也有蔣依依的粉絲反駁，提出蔣依依與該女子的身高相差很多的理論。視頻中的神祕女子個頭甚至比郭麒麟還高一點點，再看看以前蔣依依和郭麒麟的合照，確實差了一些。

據報導，鬧了這麼一個烏龍，壓力也來到了郭麒麟這邊，不知道他會不會大大方方官宣呢？其實在排除蔣依依後，細心的網友們對這個神祕女子又有了新的猜測，那就是新晉演員丁笑瀅。

丁笑瀅出道時間並不長，但參演了不少影視作品，比如「斗羅大陸」、「幻城」等。

大家對於丁笑瀅的認識度應該還不如蔣依依高，不過她最近通過出演「雪中悍刀行」的青鳥一角，也成為了很多人心中的女神。對比一下丁笑瀅和視頻中女子的長相，的確是十分符合，身高甚至都差不多。

蔣依依。（取材自微博）
蔣依依。（取材自微博）

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